Пьяный дебошир в погонах: как наказали высокопоставленного чиновника МВД за драку в киевском кафе

В деле оказалось немало темных пятен по поводу участников инцидента

На днях жители Дарницкого района Киева стали свидетелями необычного события. Между представителями разных подразделений системы Министерства внутренних дел возник очный конфликт. Драку устроил высокопоставленный правоохранитель под хмельком.

"Телеграф" ведает, что происходило и как подразделения системы МВД реагировали на поведение собственных служащих.

"В кафе был под хмельком"

Все началось в обычном кафе на улице Здолбуновской. Именно здесь решил отдохнуть Павел Павлович Бойправ, 1989 года рождения, главный оперуполномоченный – инспектор Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

По свидетельствам очевидцев, пьяный Бойправ устроил настоящий дебошир в заведении. Другим участником конфликта якобы был работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщают местные Telegram-каналы, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа (СОГ). Но вместо того, чтобы успокоиться и сотрудничать с коллегами, Бойправ устроил потасовку с правоохранителями.

Впрочем, доказательств того, что по вызову прибыли именно полицейские, нет. Ведь бронежилеты у них были не полицейского образца, у мужчин не было огнестрельного оружия или резиновых дубинок, а из спецсредств — только газовый баллончик неизвестного происхождения. Да и нашивка на плечи одного из "копов" с изображением цифры 5 или латинской буквы S указывает на то, что это могла быть частная охрана.

Несмотря на потасовку, Павла Бойправа не задержали. Он, как говорят свидетели, спокойно ушел с места происшествия домой.

Что говорят в МВД?

Журналисты "Телеграфа" обратились в соответствующие структуры для получения официальных комментариев.

Министерство внутренних дел сообщило о передаче запроса на рассмотрение в Национальную полицию и Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Однако прессслужба ГСЧС оперативно открестилась от инцидента, заявив, что их сотрудника на видео нет.

В то же время ДВБ (Департамент внутренней безопасности Национальной полиции) подтвердил, что подполковник Павел Бойправ действительно работал в их ведомстве на момент инцидента.

— По результатам немедленно проведенного служебного расследования, которое учло все обстоятельства дела, было принято решение об увольнении Бойправа П. П. со службы в полиции, — уверяют в пресс-службе.

Ответ Национальной полиции Украины по запросу "Телеграфа"

Как говорится, действовали быстро и заключили, что такое позорное поведение нарушает нормы полицейской этики и украинское законодательство. При этом отметили, что распространенная информация о бронировании подполковника полиции Бойправа П. П. не соответствует действительности.

Следует отметить, что это не первая ситуация, когда нетрезвые служители закона попадают в конфликты или даже ДТП. Как уже рассказывал "Телеграф", в феврале депутат львовского сельского совета с признаками алкогольного опьянения попытался переехать одного из правоохранителей. Поймали на пьяной езде за рулем автомобиля также судью в Закарпатье.