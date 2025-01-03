Сколько стоит ударить женщину в Украине? Суд в Одесской области вынес приговор
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Человек искренне покаялся
В Кодыме Одесской области суд оштрафовал мужчину, который ударил бывшую кулаком в лицо, женщина написала на него заявление. Сумма штрафа составила 510 гривен.
Об этом стало известно по решению суда. В опубликованном документе говорится, что между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт.
Мужчина умышленно наносил удар кулаком в лицо женщины. Он нанес ей телесные повреждения в виде синяка левого скулового участка лица, не опасного для жизни и относящегося к легким телесным повреждениям. На суде обвиняемый искренне покаялся.
Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины, и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 510 (пятьсот десять) грн.
В сети отреагировали на это. Люди написали свое мнение.
Ранее "Телеграф" писал, что мужчина на глазах у ребенка мужчина избил собаку.