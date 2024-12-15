Сломал флаги и побил фотографии погибших воинов: в Киеве мужчина устроил погром на Майдане (видео)

Злоумышленник находился в состоянии опьянения

В Киеве мужчина повредил флаги и фотографии погибших защитников Украины. Вандалом оказался 36-летний житель Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook. Отмечается, что о поврежденных портретах сообщила местная жительница утром 15 декабря.

Проверив камеры наблюдения полицейские смогли быстро установить личность злоумышленника и провели задержание.

Как оказалось, 36-летний уроженец Сумщины находился в "возбужденном состоянии", поэтому его пришлось отправить в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации его поступка.

На кадрах, которые обнародованы полицейскими, видно, что мужчина ради своей цели не поленился даже перейти трассу.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области две компании устроили конфликт, в результате которого один из мужчин достал автомат и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. В итоге четыре человека получили ранения. Они были доставлены в больницу и их жизни ничего не угрожает. Стрелку же грозит крупный тюремный срок.