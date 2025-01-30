Остались считанные километры

В четверг, 30 января, на 1072 день войны с Россией жители Днепропетровской области услышали взрывы со стороны Донецкой области. Ранее уже появлялись сообщения, что россияне приближаются к админгранице с Днепропетровщиной.

Соответствующее видео публикуют местные телеграм-каналы Днепра. Раньше таких звуков никто не слышал.

"Днепропетровская область, Донецкая область. Первый раз мы здесь у стелы и слышим взрывы. Война приближается еще ближе. Никогда мы здесь не слышали, чтобы бахкало, до Покровска километров 30", — заявил мужчина на видео.

На карте Deep state расстояние от админграницы Днепропетровской области до Покровска — 30 км.

Однако по данным корреспондента издания "Настоящее время", россиянам, которые с юга обходят Покровск через Удачное и Котлино, осталось менее 5 км до административной границы Днепроптровской области.

По данным Генштаба, на Покровском направлении наши защитники за прошлые сутки (29 января) остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Ранее "Телеграф" писал, есть ли угроза для Днепропетровщины.