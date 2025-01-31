Настоящее чудо: в Сумах спасли кота, пережившего российскую атаку (видео)

Маленькие сутки просидел под ванной – так он испугался взрывов

В Сумах спасатели спасли кота, который более суток просидел под ванной после российского ракетного удара по многоэтажке. Его спасли бойцы ГСЧС.

Во время ликвидации последствий российского удара по многоквартирному жилому дому в Сумах спасатели обнаружили испуганного кота, который все это время скрывался под ванной. Животное было испуганным, но живым. Специалисты ГСЧС сразу передали любимца владельцам. Соответствующее видео было опубликовано на странице службы в соцсетях.

"Все это время он скрывался под ванной: испуганный, но живой. Его бережно передали хозяевам, которые, видимо, уже потеряли надежду увидеть любимца", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате вражеской атаки 30 января пострадал жилой дом в городе. Последствия обстрела оказались ужасными: девять квартир разрушены, повреждены двенадцать балконов. Трагедия унесла жизни девяти человек, еще 13 человек получили ранения, среди которых один ребенок.

По данным службы чрезвычайных ситуаций, во время операции были спасены четыре человека, в том числе ребенок. Дополнительно было эвакуировано 118 жителей дома.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из горящего дома спасли 11 человек, среди них – ребенка. Жители верхних этажей оказались в ловушке.