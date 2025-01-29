В Киеве прогремел мощный взрыв: россияне атаковали столицу (видео)
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На месте взрыва поднимается дым
В Киеве прогремел мощный взрыв. Россияне второй раз за утро атаковали столицу дронами-камикадзе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, по вражеским целям работает ПВО.
"Находитесь в укрытиях", — отметил городской глава.
Стоит отметить, что за несколько минут до взрыва Воздушные силы предупреждали о полете вражеского БПЛА в направлении Киева.
Местные паблики утверждают, что речь идет о "Шахеде". По предварительным данным, он был сбит ПВО. На видео из сети уже показали момент взрыва.
Спустя еще несколько минут в столице объявили отбой воздушной тревогу. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко информирует, что падение обломков зафиксировано на открытой местности в Деснянском районе города.
"В результате чего загорелась трава и кусты. В настоящее время устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", — отметил он.
В местных пабликах также сообщают, что после взрыва на месте падения вражеского дрона виднеется густой дым.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и ранним утром в среду, 29 января, россияне снова атаковали Украину беспилотниками. В Киеве работала противовоздушная оборона, обломки вражеского БПЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.
Также мы сообщали о взрывах в Одесской области. После атаки разгорелся пожар в городе Килия. Воздушная тревога в области была объявлена с 1:25 до 4:03.