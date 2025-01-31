В Киеве раздавались мощные взрывы: россияне снова атаковали с воздуха

Воздушные силы предупреждали об угрозе

В пятницу, 31 января, россияне на 1073-й день войны снова атаковали Украину "шахедами". Утром во время воздушной тревоги в Киеве и в его окрестностях слышали сильный взрыв, до этого мы писали, что в одном из районов столицы есть повреждения из-за падения обломков дрона.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В Воздушных силах Украины предупреждали, что в сторону столицы двигается "шахед".

"Внимание! г.Киев! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", — говорилось в сообщении.

Затем раздался взрыв. Вероятно, работали подразделения ПВО по целям.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 8:07. Взрыв раздался в 8:09.

По состоянию на 8.19 в Киеве был отбой воздушной тревоги. Однако в области продолжается угроза.

Местное издание Броваров "Общественный ревизор" сообщило об угрозе Броварскому району. Ведь "шахеды" двигаются с Черниговщины.

Напомним, что российские военные могут осуществить массированный обстрел Херсона и пригород уже в ближайшее время. Из-за высокого уровня опасности людей просят не выходить пока на улицу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 января россияне массированно атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами "Шахед". В частности, взрывы прогремели в Сумской, Хмельницкой, Киевской и других областях страны. В то же время в Харьковской области зафиксирован сброс управляемой авиационной бомбы. В результате обстрела есть пострадавшие.