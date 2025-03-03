В Одессе прогремели мощные взрывы: город атакуют беспилотники

У некоторых одесситов начались перебои с электричеством

В понедельник, 3 марта, в Одессе прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, город массированно атаковали вражеские беспилотники.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Телеграм-канале. Из-за обстрела была остановлена работа трех районных котельных.

Известно, что Одессу со стороны моря массированно атаковали вражеские БПЛА. Местные жители слышали мощные взрывы, а в небо поднялись клубы дыма.

В одном из районов города начался масштабный пожар и у некоторых одесситов пропал свет. Была остановлена работа трех районных котельных. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается. На места взрывов направились все экстренные службы города.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания", — сообщил Труханов.

Напомним, 1 марта россияне нанесли удар баллистической ракетой по Одессе. По предварительной информации, удар пришелся на контейнеровоз швейцарской компании. Всего с начала полномасштабной войны россияне повредили уже 29 иностранных транспортных судов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне сразу в нескольких областях Украины прозвучали взрывы. В частности сообщалось о попадании одного из БПЛА в жилую многоэтажку в Харькове.