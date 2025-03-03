В Одесі пролунали потужні вибухи: місто атакують безпілотники (оновлено)

У деяких одеситів почалися перебої з електрикою

У понеділок, 3 березня, в Одесі пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, місто масовано атакували ворожі безпілотники.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Телеграм-каналі. Через обстріл було зупинено роботу трьох районних котелень.

Відомо, що Одесу з боку моря масовано атакували ворожі БПЛА. Місцеві жителі чули потужні вибухи, а в небо здійнялися клуби диму.

В одному з районів міста почалася масштабна пожежа і в деяких одеситів зникло світло. Було зупинено роботу трьох районних котелень. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Про постраждалих, наразі, нічого не повідомляють. На місця вибухів вирушили всі екстрені служби міста.

"Працюємо над тим, щоб якомога швидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення", — повідомив Труханов.

Нагадаємо, 1 березня росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі. За попередньою інформацією, удар прийшовся на контейнеровоз швейцарської компанії. Загалом з початку повномасштабної війни росіяни пошкодили вже 29 іноземних транспортних суден.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що напередодні одразу в кількох областях України пролунали вибухи. Зокрема повідомлялося про влучення одного з БПЛА в житлову багатоповерхівку в Харкові.