В Днепре за копейки сдают двухкомнатную квартиру в "царском" доме: в чем нюанс (фото)

Хозяин не против даже больших собак

В Днепре сдают квартиру в "царском доме" ("Царскими" называются дома, построенные ещё до революции 1917 года). Съемщикам предлагают целых две комнаты, однако без нюансов не обошлось.

Соответствующее объявление разместили на сайте OLX. Автор объявления указывает, что квартира имеет площадь 52 квадратных метра и смежный санузел. За это с квартиранта попросят 5 тысяч гривен в месяц.

Однако важно отметить, что квартира полностью пустая. Более того, в ней отсутствует отопление. Видимо, в связи с этим автор объявления не против, если жилье снимут под склад или для бизнеса.

"Жилье — только со своей мебелью и техникой. Отопления нету, отключили дом от котельной", — говорится в объявлении.

Квартирантам с животными переживать не стоит. Хозяин не против даже больших собак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре предлагают снять экстравагантную "квартиру на земле". Съемщику, который согласится на предложение, обещают закрытый участок для отдыха, смежный санузел, одну комнату (28 квадратов) и кухню (7 квадратов).