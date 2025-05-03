"Будут фламинго, зяблики и утки-мандаринки": в Киеве опять потоп, жители шутят о "заповеднике" (видео)

В Киеве вновь "стихийное бедствие"

Один из дворов в Оболонском районе Киева оказался затопленным в субботу 3 мая. Местные жители увидев это не смогли удержаться от грустной шутки о "заповеднике", а также пофантазировать о том, что у них теперь будут жить экзотические птицы.

Видеозапись была изначально обнародована telegram-каналом "Життя ОБОЛОНЬ Київ". Отмечается, что ландшафтное преобразование было начато на проспекте Оболонский,11.

Что стало причиной начала формирования новых экосистем не сообщается, однако авторы сообщения перекладывают вину на коммунальные службы.

Как видно на видео, местный житель показывает, что двор и местность возле детской площадки оказалась затопленной, после чего констатирует, что прямо там происходит формирование "орнитологического заповедника".

"Вскоре сюда прилетят розовые фламинго, зяблики и утки-мандаринки. Так как наверное больше сюда никто не приедет и никто ничего не сделает. Ну хоть птицам будет подъем", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Киеве на видео сняли необычное происшествие. Священник, полицейский и мужчина в черном, которого в комментариях почему-то назвали "барыгой", вместе толкали внедорожник Toyota Land Cruiser.