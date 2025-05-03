Як засмагнути не виходячи з дому: курйоз в Одесі потрапив на відео

Чоловік в Одесі поєднав загоряння з екстримом

Після завершення квітневих холодів перші дні травня принесли в Україну теплу сонячну погоду, яка добре підходить, щоб позасмагати. А ті, хто не хочуть виходити з дому, вже почали вигадувати способи насолодитися сонцем з вікна.

Наприклад, чоловік в Одесі вирішив позасмагати прямо із вікна багатоповерхівки. Очевидно, у нього є певна любов до екстремального проведення часу, оскільки навіть сеанс релаксації він зміг перетворити на дивовижну пригоду, від якої у людей зі страхом висоти застигне кров у жилах.

Як видно на кадрах оприлюднених telegram-каналом "Одеса Info", чоловік вирішив отримати сонячну ванну звісившись з підвіконня на десятому поверсі. Зазначається, що кадри було знято у ЖК Акрополь на Фонтанській дорозі.

Історія звичайно викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Наприклад, чому засмагати довелося у настільки екзотичний спосіб і чи варте було тепле сонечко такого ризику?

Як повідомлялося раніше, хоча травень почався з теплої погоди, проте незабаром картину зіпсують затяжні дощі з грозами. При цьому синоптики не очікують на суттєві падіння температур.