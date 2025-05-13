В Одессе завелась "гремучая змея" на дорогах: просит деньги и плюется (курьезное видео)

Теперь на дорогах стоит біть еще осторожнее

Водителей Одессы предупреждают, что в курортном районе Аркадия завелась "гремучая змея". Так прозвали женщину, которая плюет в людей, если ей не дать денег.

Курьезное видео было опубликовано в одном из одесских пабликов в соцсети. Автор ролика заснял, как женщина пыталась выпросить деньги у водителя припаркованного авто. После вероятного отказа водителя дать ей ту или иную сумму, женщина развернулась и плюнула в его сторону. За такие выходки в сети ей дали прозвище "гремучая змея".

"Новая разновидность кобры-плевачки", — говорится в подписи на видео.

Таким образом водителей призывают запомнить по видео ту самую "змею", чтобы не попасть в неприятную ситуацию на одной из парковок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове днем во дворе многоквартирного дома были замечены нетипичные животные. А именно стадо овец, которое гуляло клумбами и ело траву. Курьезное видео было опубликовано в социальных сетях. На нем видно, что животные достаточно пугливы, ведь когда увидели оператора, снимавшего видео, сразу убежали. В это стадо входит по меньшей мере десяток овец разных мастей: есть и белые, бело-черные и черные.