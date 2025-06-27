В Одессе начали раздавать штрафы прямо у моря в разгар сезона (видео)

Рассказываем, как избежать штрафов

В Одессе жители начали получать штрафы за парковку автомобиля у пляжа. Причиной стало то, что возле места негде остановиться.

Соответствующее видео распространяют в сети. Женщина говорит, что получила уже второй штраф за парковку своего автомобиля вблизи пляжа.

"На море теперь не только полно народу, но и машин на стоянках. Если припаркуешься где-то свободно — получишь штраф", — отметили в комментарии к публикации.

Автор видео добавляет, что машин очень много. Ставить их негде, поэтому водители паркуются там, где есть свободные места.

"Где здесь останавливаться, такие интересные, это уже не первый раз. Получили и другие владельцы машин штраф", — возмущается женщина.

Она также отметила, что стоит сделать платную парковку, чтобы не было штрафов.

Вот как избежать штрафов за парковку в неопределенных местах

Определение безопасных мест:

Паркуйтесь только там, где есть четкие разрешительные знаки или разметка.

Избегайте мест без знаков — лучше найти очевидно разрешенную зону.

Если вы сомневаетесь, лучше поехать дальше и найти гарантированно легальное место.

Правило "лучше перестраховаться":

Не паркуйтесь у входов в здания, даже если нет запрещающих знаков.

Избегайте парковки рядом с пожарными гидрантами даже без разметки.

Не занимайте места, которые могут блокировать проезд или проход.

Альтернативные решения:

Используйте платные парковки вместо рискованных мест.

Ищите официальные бесплатные парковки чуть дальше от центра.

Используйте общественный транспорт для поездок в проблемные районы.

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