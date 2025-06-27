В Одессе начали раздавать штрафы прямо у моря в разгар сезона (видео)
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Рассказываем, как избежать штрафов
В Одессе жители начали получать штрафы за парковку автомобиля у пляжа. Причиной стало то, что возле места негде остановиться.
Соответствующее видео распространяют в сети. Женщина говорит, что получила уже второй штраф за парковку своего автомобиля вблизи пляжа.
"На море теперь не только полно народу, но и машин на стоянках. Если припаркуешься где-то свободно — получишь штраф", — отметили в комментарии к публикации.
Автор видео добавляет, что машин очень много. Ставить их негде, поэтому водители паркуются там, где есть свободные места.
"Где здесь останавливаться, такие интересные, это уже не первый раз. Получили и другие владельцы машин штраф", — возмущается женщина.
Она также отметила, что стоит сделать платную парковку, чтобы не было штрафов.
Вот как избежать штрафов за парковку в неопределенных местах
Определение безопасных мест:
- Паркуйтесь только там, где есть четкие разрешительные знаки или разметка.
- Избегайте мест без знаков — лучше найти очевидно разрешенную зону.
- Если вы сомневаетесь, лучше поехать дальше и найти гарантированно легальное место.
Правило "лучше перестраховаться":
- Не паркуйтесь у входов в здания, даже если нет запрещающих знаков.
- Избегайте парковки рядом с пожарными гидрантами даже без разметки.
- Не занимайте места, которые могут блокировать проезд или проход.
Альтернативные решения:
- Используйте платные парковки вместо рискованных мест.
- Ищите официальные бесплатные парковки чуть дальше от центра.
- Используйте общественный транспорт для поездок в проблемные районы.
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