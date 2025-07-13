Пейзаж на миллион, а цена – копеечная: где под Одессой можно дешево отдохнуть
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Пейзажи в этой местности перекроют все "минусы" с этим жильем
В Одесской области появилось любопытное предложение для любителей отдыха у моря. В селе Санжейка сдают частный дом.
Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Жилье предлагают снять всего за 400 гривен в сутки.
Что предлагается за такую цену
Дом имеет три комнаты и может вместить более 6 человек. Общая площадь составляет 100 квадратных метров. В доме есть:
- Собственная ванная с современным ремонтом.
- Спальные комнаты с разной отделкой.
- Кухня с бытовой техникой.
- Wi-Fi и высокоскоростной интернет.
Естественно, интерьер нельзя назвать дизайнерским. Отделка довольно проста – кафель в ванной, скромные обои в спальнях. Но для краткосрочного отдыха у моря это вполне приемлемый вариант. Главное – чисто, уютно и все удобства есть.
Условия аренды
Минимальное бронирование – на 3 ночи. Возможен торг в зависимости от количества людей и продолжительности проживания. За дополнительные 500 гривен можно оформить полное бронирование с залогом.
Что известно о Санжейке
Санжейка расположена всего в 30 километрах от Одессы и является одним из самых красивых мест на побережье Черного моря. Пляж известен своим спокойным и живописным расположением.
Это идеальное место для:
- Красивой фотосессии на фоне моря.
- Встречи невероятных рассветов.
- Романтических закаты.
- Спокойный отдых вдали от городской суеты.
Село расположено по дороге из Одессы в Затоку между Черноморским и Грибовкой, поэтому добраться сюда довольно легко.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе за копейки сдают домик у моря с необычной планировкой.