Во Львове и области объявлен желтый уровень опасности

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В среду, 18 ноября, после мощного ливня улицы Львова сильно затопило – по ним текут стремительные потоки воды. До конца суток для города и области прогнозируется гроза, град и сильный ветер.

Об этом сообщают местные паблики. Из-за затопленных улиц город Льва сравнили с Венецией.

На обнародованных видео заметны потоки воды, которые бурно текут по улицам города. Местами уровень воды достигает дверей едущих по дорогам автомобилей.

"Львов превращается в Венецию: посреди улиц появляются реки", — говорится в сообщении.

Также в сети публикуют видео с последствиями ливня. На кадрах видно, что улицы сильно подтоплены.

"Львов накрыл сильный ливень — город в считанные минуты превратился в Венецию. Пройти по дорогам и остаться с сухими ногами — невозможно. Также повсюду образуются "гейзеры", — пишут в паблике.

Появляются сообщения о подтоплении улицы Пулюя во Львове. Из-за глубоких луж автомобилям тяжело разъехаться на узкой дороге.

Отмечается, что грозы, град и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы и до окончания 18 ноября. Из-за прогнозируемых опасных погодных явлений объявлен І уровень опасности — желтый.

Когда в Украине прекратятся дожди

Как сообщал "Телеграф", изменение погоды в Украине на текущей неделе будут определять пониженное атмосферное давление и влажные воздушные массы из Европы и Средиземноморья. В среду, 18 ноября, атмосферные фронты с запада принесут дожди на большую часть Украины. В Карпатском регионе есть риск значительных осадков. В четверг, 19 ноября, дождливая погода сохранится, днем на Левобережье ожидаются сильные дожди, а в Крыму и Приазовье местами ожидаются грозы. В течение недели также прогнозируют густые туманы с понижением видимости до 100–200 метров и дожди разной интенсивности.

Обильные осадки прекратятся с понижением температуры воздуха, которое ожидается до конца недели. Так, в воскресенье, 22 ноября, ночью в большинстве областей пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а днем существенных осадков не ожидается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда ждать раннюю зиму в Украине.