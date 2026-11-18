Китай не заинтересован в сдерживании собственного ядерного арсенала

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Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина даст Кремлю образ равноправного участника мировой политики. По прогнозу Дмитрия Кулебы, этим достижения российского лидера и ограничатся: конкретных договоренностей по Украине не будет.

Такую оценку Кулеба высказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Он объяснил согласие Пекина на трехсторонний формат желанием не обидеть двух важных для Китая гостей.

Почему общий кадр важен для Кремля

Кулеба подчеркивает разницу в реальном весе участников: Трамп и Си представляют две сверхдержавы, а Путин – младшего партнера одной из них. По его оценке, Россия остается сверхдержавой только по количеству ядерных боеголовок и средств их доставки к целям.

"Сам факт этой встречи является победой для Путина, неважно, о чем будут говорить, важно, что сейчас российская пропаганда и ее сторонники будут раскручивать образ Путина как равноправного игрока", – сказал Дмитрий Кулеба.

Для пропагандистского эффекта Кремлю достаточно самого присутствия российского лидера рядом с руководителями США и Китая. Именно в этом Кулеба видит разрыв между публичным образом встречи и ее политическим содержанием.

"Для Путина эта встреча станет историческим событием, потому что он впервые окажется на фоточке равным среди равных", – отметил Дмитрий Кулеба.

Совместное фотографирование лидеров на саммите АТЭС

Зачем Си Цзиньпин согласился на разговор втроем

По мнению Кулебы, если бы о таком формате просил только Путин, китайский лидер нашел бы способ отказать. Однако на встрече настаивали и Трамп, и Путин, а решение провести ее приняли после серьезных дискуссий в Пекине.

Китайский лидер в целом доволен текущей ситуацией. Вступать в долгосрочные договоренности с Трампом, по оценке Кулебы, противоречит логике того, что сейчас происходит в Америке, поэтому согласие Си – прежде всего жест вежливости.

"Ни Си Цзиньпин, ни Дональд Трамп не считают Путина равноправным игроком. Почему же тогда они садятся с ним и разговаривают? Потому что по разным причинам он для них важен", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Для Трампа, считает Кулеба, этот разговор важен как часть заигрывания с Путиным и Си: с обоими он хочет иметь дело и строить собственное политическое наследие. Для Си это проходная встреча, которую нужно провести, сохранив отношения с собеседниками.

Что будут обсуждать и чего ждать Украине

Одной из тем Кулеба называет ядерное разоружение или контроль над ядерными вооружениями. Значительного результата он не ожидает: Китай стремится к паритету с США и Россией, поэтому заинтересован в наращивании количества собственных боеголовок.

Что касается Ирана, Путин, по прогнозу Кулебы, будет предлагать свои услуги. Однако Тегеран уже способен вести собственную игру, а российское влияние на него слабее, чем было в 2014 году. Поэтому и здесь Кулеба не прогнозирует предметных договоренностей.

Украинский вопрос, по его ожиданиям, будут обсуждать вскользь, без деталей и соглашений. В более широком переговорном процессе Кулеба видит структурную проблему: позиции Украины, Европы и США должны быть синхронизированы. Разногласия между ними оставляют Путину пространство для маневра и для того, чтобы настраивать американцев и европейцев друг против друга.

Как сообщал "Телеграф", на саммите АТЭС в Шэньчжэне Си Цзиньпин пришел на торжественный ужин вместе с Дональдом Трампом.