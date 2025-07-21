Чистые комнаты за копейки. Где в Одессе можно снять бюджетное жилье у моря (фото)

Дом имеет горячую воду круглосуточно

В этом году отдых в Одессе считается довольно дорогим и в определенной степени недоступным, однако есть немало жилья у моря по низким ценам. К примеру, в аренду сдают комнаты от 250 грн в сутки.

Об этом говорится в объявлении на портале по поиску жилья. Отмечается, что от дома до моря примерно 300 м — около 5 минут пешком.

"Сдам номера у моря, от дома до пляжа 5 минут пройти 300 м. В номере необходимое количество спальных мест, мебель, телевизор, вентилятор, санузел", — говорится в объявлении.

Объявление з жильем в Одессе

Как выглядит дом снаружи

Спальня

Туалет дома

Также отмечаем, что есть горячая вода круглосуточно и номера на два, три и четыре человека. При формировании заявки владелец просит обязательно указывать количество людей и даты бронирование.

На фото дома видно, что условия проживания достаточно хорошие. Все помещения чистые, с ремонтом, хоть и не последних лет. Кухня общая, расположена на одном этаже, а вот туалетов несколько в доме. На карте даже указано непосредственное расположение дома, где видно, что он достаточно близок к морю. Жилье находится в Пересыпском районе Одессы. Однако в объявлении не указано можно ли с домашними животными и детьми.

Где жилье на карте

Где дом на карте

Напомним, в Одессе также можно приобрести квартиру по довольно приятной цене, но с неприятным сюрпризом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на побережье Черного моря сдают дом за копейки, но есть нюанс.