Удобное расположение и ряд бонусов: где найти дешевое жилье недалеко от Одессы (фото)

Для арендаторов предлагают видеонаблюдение, парковку, гардероб и сейф

В курортной Крыжановке, что в Одесской области, предлагается для посуточной аренды просторный и уютный дом площадью 180 м². Это – идеальное жилье для комфортного летнего отдыха у побережья Черного моря.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Дом расположен по адресу: Гонтаренко, 24.

Расстояние до пляжа составляет всего 5-7 минут пешком, а рядом находятся магазины, кафе, детская площадка и зеленая зона для прогулок.

В аренду предлагают дом с 5 комнатами, в которых могут разместиться до 6 человек. Жилье оснащено всем необходимым для удобного проживания: кухня оборудована газовой плитой, обеденной зоной с угловым диваном и большим столом, а санузел поделен на ванную с душем, ванной и умывальником и отдельный туалет. Спальные комнаты имеют как двуспальные, так и односпальные кровати, а также телевизоры и много природного света.

Вид кухни в доме

Вид кухни в доме

Вид ванной комнаты в доме

Вид туалета в доме

Вид спальни в доме

Вид спальни в доме

Вид спальни в доме

Вид спальни в доме

Автор объявления отметила: для гостей предусмотрены стиральная машина, холодильник, микроволновка, утюг и другая бытовая техника. В гостиной установлен телевизор, доступный Wi-Fi, а во дворе есть просторная терраса с навесом, столом, стульями и качелями – идеальное место для отдыха на свежем воздухе.

Вид двора дома

Вид двора дома

Вид двора дома

К услугам арендаторов – автономное отопление, видеонаблюдение, парковочное место, гардероб и даже сейф. Жилье подходит для проживания с детьми и домашними питомцами. Возможна безналичная оплата, бронирование без аванса, а также сдача почасово.

Цена аренды стартует от 250 гривен в сутки, минимальный срок — 2 ночи. Это – отличная возможность провести летний отдых у моря в комфорте и спокойствии, наслаждаясь природой и всей необходимой инфраструктурой рядом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области для поклонников отдыха у моря появилось привлекательное предложение — в селе Санжийка сдают частный дом.