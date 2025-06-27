Отдых в Одессе 2025: как провести отпуск у моря не за все деньги мира

Отдых в Одессе до 1000 грн в день возможен

Говорят, в Одессе отдыхать, дороже, чем на топ-курортах мира. На самом деле это зависит от ваших потребностей и пожеланий. Відпочинок в Одесі в 2025 році може бути цілком доступним, якщо знати правильні місця та секрети економії.

Несмотря на военное положение, город продолжает принимать туристов на пляжах и предлагает варианты проживания на любой бюджет. Цены на жилье, питание и развлечения остаются ниже европейских курортов, а бесплатных локаций для отдыха есть немало. "Телеграф" расскажет, как организовать бюджетный отдых в жемчужине Черного моря.

Какие пляжи Одессы открыты в 2025 году

По состоянию на 5 июня 2025 г. в Одесской области было официально разрешено посещение только 12 пляжей. Остальные побережья остаются закрытыми из-за минной опасности и военного положения.

Открытые пляжи в Одессе:

"Дельфин" (два участка между траверсами №12-13)

"Буфет на Малом Фонтане"

"Великофонтанский"

"Аркадия" и "Курортный" (несколько участков)

"Чайка" (два участка)

Пляж "Дельфин", Одесса

В других городах области:

Черноморск: Центральный городской пляж (ул. Пляжная, 15)

село Приморское: участок 600 м

Все открытые пляжи работают с 8.00 до 20.00 и закрываются во время воздушных тревог. На каждом оборудованы укрытия, спасательные посты и ежедневно проводится обследования акватории водолазами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действительно происходит с пляжами в Одессе и области.

Жилье: где остановиться недорого

Самый дешевый вариант размещения в Одессе обойдется от 300-350 грн за ночь с человека. Обычно это комнаты в частных домах, специально оборудованных для туристов помещениях или койко-места в хостелах.

Бюджетные варианты проживания в Одессе

Варианты с посуточной оплатой

Так выглядит комната в частном доме

В таких комнатах есть минимально необходимый набор вещей – кровать, стул, стол (правда, не всегда), белье для кровати и, возможно, еще какие-то не очень важные вещи. Конечно, кухня общая для всех, как и туалет или душевая.

Общая кухня

Ванная комната

Иногда можно встертить даже варианты за 200-250 гривен за ночь. Но это уже для совсем неприхотливых!

Дешевые варианты

Однокомнатные квартиры в Приморском и Киевском районах сдают по цене от 12 тысяч гривен в месяц, но аренда посуточно стартует от 600-800 грн в сутки. Преимущество – вы будете жить без незнакомых людей на кухне или в соседней комнате (а в случае с хостелом – на соседней кровати).

Стоимость посуточной аренды квартир в Одессе

Жилье можно снять за 600-800 грн

Частный сектор в окрестностях Одессы предлагает комнаты от 300-500 грн в сутки. Вот несколько популярных районов с не слишком высокими ценами:

Лузановка — от 300-400 грн/сутки (5 минут до пляжа)

— от 300-400 грн/сутки (5 минут до пляжа) Черноморка — от 350-450 грн/сутки

— от 350-450 грн/сутки Крыжановка — от 400-500 грн/сутки

Черноморка, Лузановка, Крыжановка на карте

В пригороде – Черноморск, Каролино-Бугаз, Затока – комнаты стоят от 400-600 грн в сутки. Черноморск (бывший Ильичевск) расположен в 20 км от Одессы и имеет собственные пляжи и развитую инфраструктуру с регулярным транспортным сообщением.

Аренда квартир в Черноморске

Аренда посуточно в Каролино-Бугаз

Цены на жилье в Затоке

Пляж в Черноморске

Черноморск, Каролино-Бугаз, Затока на карте

Каролино-Бугаз находится на уникальной косе между Черным морем и Днестровским лиманом, где можно купаться в обоих водоемах и пользоваться лечебными грязями.

Затока

Затока — популярная деревня-курорт в 40 км от Одессы на берегу Днестровского лимана, известная песчаными пляжами и термальными источниками.

Кстати, раньше мы писали, сколько стоит отдохнуть под Одессой в 2025 году. "Телеграф" рассказывал о селе Курортное в Одесской области.

Транспорт: доступные поездки по городу

Городской транспорт Одессы остается относительно бюджетным способом передвижения. Проезд в трамваях и троллейбусах стоит 15 грн за поездку. Цена на маршрутку — 20 грн в городе и 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги. А вот поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Общественный транспорт, Одесса

До пригорода можно добраться на электричках или маршрутках за 60-100 грн в одну сторону. С одной стороны – жилье в пригороде можно снять по умеренной цене и с приемлемыми условиями, с другой – дорога обойдется дороже.

Питачто и где поесть недорого

Одесса славится своей кулинарной традицией и разнообразием заведений питания.

Рынок "Привоз" в Одессе

Туристы могут выбрать между самостоятельным приготовлением пищи, используя продукты с местных рынков или посещением народных заведений с традиционной одесской кухней. К примеру, овощной салат в ресторанчике неподалеку от пляжа стоит в среднем от 90 до 135 грн, овощи с мясом – 160-235 грн.

За разумные деньги поесть можно в таких местах: "Гамбринус" (пивной ресторан), "Компот" (домашняя кухня, завтраки от 150 грн), "Гриль по-одесски" (стритфуд) и "Пузата Хата" (столовая самообслуживания). Эти заведения рекомендуют посетители.

Популярное заведение среди посетителей

Пивной дом "Гамбринус"

Меню заведения "Гамбринус"

А вот в пригороде обед в столовых обойдется в среднем от 120–150 грн. К примеру, в Черноморске в буфете-столовая "Чернослив" (CityBUFFET) можно поесть первого за 62 — 99 грн.

Буфет-Столовая "Чернослив", меню первых блюд

Бесплатные развлечения и пляжи

Большинство пляжей в Одессе остаются бесплатными для входа. Например, Ланжерон, Аркадия, 13-я станция Большого Фонтана — за отдых на песке платить не нужно, платными являются только шезлонги или зонтики. Причем стоимость шезлонгов начинается от 200 грн, за зонтик нужно выложить от 100 грн.

Также в городе есть немало бесплатных достопримечательностей – Потемкинская лестница, Приморский бульвар, памятник Дюку де Ришелье, парк Шевченко или парк Победы. Вход в эти локации свободен, поэтому прогулки по ним не нуждаются в дополнительных расходах.

Потемкинская лестница, Одесса

Приморский бульвар

Безопасность и воздушные тревоги

Несмотря на привлекательность побережья, Одесса и Одесская область остаются зоной повышенной опасности. Город регулярно страдает от ракетных обстрелов и дроновых атак, поэтому туристам следует внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

"Зубы дракона" на пляже в Черноморске

Отдыхая у моря, важно знать расположение ближайших укрытий и не игнорировать сообщения от местных властей. Перед поездкой следует проверить актуальную ситуацию в регионе через официальные источники или приложение "Воздушная тревога".

Выводы

Цены в июне 2025 года выросли по сравнению с прошлым сезоном, но остаются доступными для туристов, планирующих бюджетный отпуск. Перед бронированием жилья следует обращать внимание на отзывы и уточнять условия во избежание неприятных сюрпризов. Дополнительно следует заложить расходы на транспорт, если выбирать жилье за пределами города.

Бюджетный отдых в Одессе вполне реален при планировании и выборе экономных вариантов. Город предлагает достаточно возможностей для недорогого, но качественного отдыха на берегу Черного моря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как дешевле добраться до Одессы из Киева, Харькова и Львова. До Одессы можно легко добраться практически отовсюду.