Чисті кімнати за копійки. Де в Одесі можна винайняти бюджетне житло біля моря (фото)

Будинок має гарячу воду цілодобово

Цього року відпочинок в Одесі вважається доволі дорогим та певною мірою недоступним, однак є чимало житла біля моря за низькими цінами. До прикладу, в оренду здають кімнати від 250 грн за добу.

Про це йдеться в оголошені на порталі з пошуку житла. Зазначається, що від будинку до моря приблизно 300 м — десь 5 хвилин пішки.

"Здам номери біля моря, від будинку до пляжу 5 хвилин пройти 300 м. У номері необхідна кількість спальних місць, меблі, телевізор, вентилятор, санвузол", — йдеться в оголошені.

Оголошення з оренди житла

Як виглядає будинок зовні

Спальня

Туалет будинку

Також зазначаємо, що є гаряча вода цілодобово та номери на дві, три та чотири людини. Під час формування заявки власник просить обов'язково вказувати кількість людей та дати бронювання.

На фото будинку видно, що умови проживання досить непогані. Усі приміщення охайні, з ремонтом, хоч і не останніх років. Кухня спільна, розташована на одному поверсі, а от туалетів кілька у будинку. На карті навіть вказано безпосереднє розташування будинку, де видно, що він досить близько до моря. Житло знаходиться у Пересипському районі Одеси. Однак в оголошені не зазначено чи можна з хатніми тваринами та дітьми.

Де житло на карті

Де будинок на карті

Нагадаємо, в Одесі також можна придбати квартиру за досить приємною ціною, проте з неприємним сюрпризом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на узбережжі Чорного моря здають будинок за копійки, але є нюанс.