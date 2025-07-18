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Ухоженный дом за копейки. На побережье Черного моря сдают жилье

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Снять дом в Затоке Новость обновлена 18 июля 2025, 14:17
Снять дом в Затоке. Фото Коллаж, "Телеграф"

Без нюанса не обошлось

В Украине в курортных городах и населенных пунктах не так уж много домов для отдыха, которые можно арендовать по доступной цене. К примеру, в Затоке Одесской области сдается дом за 500 грн с человека.

Соответствующее объявление размещено на портале по аренде жилья. Отмечается, что жилье расположено в трех минутах от моря.

"Отдых для ценителей покоя, уединения и комфорта, подальше от шума городов и его жителей. Отдельный домик со своим двором в трех минутах к морю", — говорится в объявлении.

Снять дом в Затоке
Объявления по аренде

На фото изображено несколько домов, которые находятся на одной территории с достаточно просторным двором. В доме может проживать до четырех человек. В холодное время помещения отапливаются с помощью кондиционеров и системы теплого пола. Горячая вода круглосуточно.

Снять дом в Затоке
Двор
Снять дом в Затоке
Двор

"Созданы все условия для комфорта отдыхающих, бесплатная парковка, отдельный двор, свой мангал. В комнатах: отопление, кондиционер, спутниковое телевидение, холодильник, санузел, душ, горячая и холодная вода круглосуточно, постельное белье", — добавляет владелец.

Однако дома не сдаются людям с животными и шумным компаниям. Одни сутки аренды с человека составляют 500 грн, однако дом свободен только после 27 августа.

Снять дом в Затоке
Спальня в доме
Снять дом в Затоке
Кухня в доме

Напомним, в Одессе продается квартира с неприятным сюрпризом за копейки почти в центре города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где найти дешевое жилье недалеко от Одессы.

Теги:
#Море #Квартира #Затока #Одеська область #Будинок