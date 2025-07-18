Ухоженный дом за копейки. На побережье Черного моря сдают жилье

Без нюанса не обошлось

В Украине в курортных городах и населенных пунктах не так уж много домов для отдыха, которые можно арендовать по доступной цене. К примеру, в Затоке Одесской области сдается дом за 500 грн с человека.

Соответствующее объявление размещено на портале по аренде жилья. Отмечается, что жилье расположено в трех минутах от моря.

"Отдых для ценителей покоя, уединения и комфорта, подальше от шума городов и его жителей. Отдельный домик со своим двором в трех минутах к морю", — говорится в объявлении.

Объявления по аренде

На фото изображено несколько домов, которые находятся на одной территории с достаточно просторным двором. В доме может проживать до четырех человек. В холодное время помещения отапливаются с помощью кондиционеров и системы теплого пола. Горячая вода круглосуточно.

Двор

Двор

"Созданы все условия для комфорта отдыхающих, бесплатная парковка, отдельный двор, свой мангал. В комнатах: отопление, кондиционер, спутниковое телевидение, холодильник, санузел, душ, горячая и холодная вода круглосуточно, постельное белье", — добавляет владелец.

Однако дома не сдаются людям с животными и шумным компаниям. Одни сутки аренды с человека составляют 500 грн, однако дом свободен только после 27 августа.

Спальня в доме

Кухня в доме

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