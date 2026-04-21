Аномальный апрель? Одессу может ожидать резкий обвал температуры — названа дата

Вместе с прохладой придут и дожди

В Одессе после небольшого потепления резко изменится погода. Обвал температур ожидается сразу после выходных.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным сервиса, с 22 по 26 апреля в областном центре ожидается небольшое, но ощутимое потепление с температурами, которые могут доходить до +21 градуса. Однако уже в следующий понедельник все резко изменится — +15 днем и +9 ночью.

Осадки: наибольшая вероятность сильных дождей приходится на начало следующей недели.

Погода в Одессе

О похолодании на следующей неделе сообщают и в Укргидрометцентре. По их данным, 27 апреля станет самым холодным днем недели — +8+10 градусов. Возможен дождь.

Также о резком изменении погоды в понедельник сообщают и специалисты сервиса Meteofor — +13+8 градусов после +17+11 на выходных.

