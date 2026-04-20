Украину накроет новая волна холода с севера: синоптик дал прогноз погоды на конец апреля
Кое-где температура будет ниже нормы
В последние недели апреля погода не порадует украинцев теплом и стабильностью, ведь синоптики прогнозируют сильные осадки и заморозки. Местами столбик термометра может показать до -3°С.
Что нужно знать:
- Самая неустойчивая погода ожидается 23 – 24 апреля
- Дожди прогнозируются на последние дни месяца
- 26 апреля ожидается кратковременное потепление
Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, такой характер погодных условий вызван преобладанием холодных воздушных масс с севера Европы и параллельным развитием циклонической деятельности.
"Таким образом, температурный фон сохраняется существенно ниже нормы во всех регионах страны, а в северных и западных областях ночью отмечаются заморозки. Существенных и долгосрочных изменений в погодных условиях на ближайшую неделю не предполагается", — говорит Кибальчич.
Он добавляет, что поступление воздушных масс с северо-запада будет способствовать приходу на нашу территорию новых и новых порций холода из более северных широт. Поэтому практически до конца апреля температура воздуха прогнозируется ниже нормы и только на крайнем юго-востоке страны, а также на Крымском полуострове ожидается теплее на 2 – 5 °С.
На третью декаду апреля прогнозируются осадки. Самая неустойчивая погода ожидается 23 – 24 апреля в связи с приходом активного северного циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут небольшие дожди, иногда умеренные. Ожидается порывистый северо-западный ветер, который может усиливаться до 15 – 20 м/с. Далее прогнозируется относительная стойкость, но с прохладной погодой из-за влияния гребня скандинавского антициклона. Очередная порция дождей прогнозируется в последние дни апреля. Осадки на этот раз больше всего коснутся Левобережных регионов Украины.
Температура воздуха распределится следующим образом:
- Ночью 21 и 23 апреля ожидается 0...+5 °С, в большинстве регионов, кроме юго-восточных областей на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки -1...-3 °С ; днем воздух прогреется до +7…+13 °С, в Закарпатье и крайнем юге местами +14…+16 °С.
На карте показано, как территория Украины окажется в своеобразном "центре" холодной погоды по отношению к соседним регионам. Прогноз средней аномалии температуры на период с 20 по 27 апреля 2026:
- В период с 24 по 25 апреля сохранится холодная погода по всей территории Украины без существенных изменений в температурном режиме.
- 26 апреля ожидается кратковременное потепление до +2...+7°С ночью и до +13...+18 в дневное время.
- С 27 апреля прогнозируется похолодание. Ночные заморозки накроют преимущественно северную и восточную половину страны, а дневная температура будет колебаться в диапазоне +8…+15 °С.
