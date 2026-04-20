Украину накроет новая волна холода с севера: синоптик дал прогноз погоды на конец апреля

Кое-где температура будет ниже нормы

В последние недели апреля погода не порадует украинцев теплом и стабильностью, ведь синоптики прогнозируют сильные осадки и заморозки. Местами столбик термометра может показать до -3°С.

Что нужно знать:

Самая неустойчивая погода ожидается 23 – 24 апреля

Дожди прогнозируются на последние дни месяца

26 апреля ожидается кратковременное потепление

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, такой характер погодных условий вызван преобладанием холодных воздушных масс с севера Европы и параллельным развитием циклонической деятельности.

"Таким образом, температурный фон сохраняется существенно ниже нормы во всех регионах страны, а в северных и западных областях ночью отмечаются заморозки. Существенных и долгосрочных изменений в погодных условиях на ближайшую неделю не предполагается", — говорит Кибальчич.

Он добавляет, что поступление воздушных масс с северо-запада будет способствовать приходу на нашу территорию новых и новых порций холода из более северных широт. Поэтому практически до конца апреля температура воздуха прогнозируется ниже нормы и только на крайнем юго-востоке страны, а также на Крымском полуострове ожидается теплее на 2 – 5 °С.

На третью декаду апреля прогнозируются осадки. Самая неустойчивая погода ожидается 23 – 24 апреля в связи с приходом активного северного циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут небольшие дожди, иногда умеренные. Ожидается порывистый северо-западный ветер, который может усиливаться до 15 – 20 м/с. Далее прогнозируется относительная стойкость, но с прохладной погодой из-за влияния гребня скандинавского антициклона. Очередная порция дождей прогнозируется в последние дни апреля. Осадки на этот раз больше всего коснутся Левобережных регионов Украины.

Температура воздуха распределится следующим образом:

Ночью 21 и 23 апреля ожидается 0...+5 °С, в большинстве регионов, кроме юго-восточных областей на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки -1...-3 °С ; днем воздух прогреется до +7…+13 °С, в Закарпатье и крайнем юге местами +14…+16 °С.

На карте показано, как территория Украины окажется в своеобразном "центре" холодной погоды по отношению к соседним регионам. Прогноз средней аномалии температуры на период с 20 по 27 апреля 2026:

Карта температур

В период с 24 по 25 апреля сохранится холодная погода по всей территории Украины без существенных изменений в температурном режиме.

26 апреля ожидается кратковременное потепление до +2...+7°С ночью и до +13...+18 в дневное время.

С 27 апреля прогнозируется похолодание. Ночные заморозки накроют преимущественно северную и восточную половину страны, а дневная температура будет колебаться в диапазоне +8…+15 °С.

