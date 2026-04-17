Грядут дожди и даже снег? Когда Львов удивит резкая смена погоды

Мнения синоптиков разделились

Львов зальет дождями и даже засыплет снегом в ближайшее время. Однако после этого в областной центр может прийти долгожданное тепло.

Об этом сообщается в прогнозах погоды. Так, по данным сайта Meteo.ua, с 26 по 29 мая во Львове заметно похолодает. Температура воздуха в этот период времени может находиться в районе 0+16 градусов. Возможны дожди и даже снег. Однако после этого в город придет почти летнее тепло — до +29 градусов (уже 5 мая).

Однако коллеги синоптиков с сайта Meteofor оказались более осторожными в своих прогнозах по поводу снега и по поводу потепления. Они считают, что с 26 по 29 мая в областном центре ожидается +6+18 градусов. Возможны дожди. Резкого потепления в начале мая, по этому прогнозу, не предвидится.

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказывал о том, что над Украиной сейчас доминирует глубокий высотный циклон — его верхний предел достигает 16 км, выходя в нижнюю стратосферу. Он формирует ядро холода в тропосфере и поддерживает циклон "Rapunzel", несущий осадки и пониженный температурный режим.

Однако европейские прогностические модели дают надежду: уже в начале новой рабочей недели арктический холод начнет ослабевать.

"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", — прогнозирует Постригань.

