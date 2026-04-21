Аномальний квітень? На Одесу може очікувати різкий обвал температури — названо дату

Разом із прохолодою прийдуть і дощі

В Одесі після потепління різко зміниться погода. Обвал температур очікується одразу після вихідних.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, за даними сервісу, з 22 по 26 квітня в обласному центрі очікується невелике, але відчутне потепління з температурами, які можуть сягати +21 градуса. Проте вже наступного понеділка все різко зміниться – +15 вдень та +9 вночі.

Опади: найбільша ймовірність сильних дощів посідає початок наступного тижня.

Про похолодання наступного тижня повідомляють і в Укргідрометцентрі. За їхніми даними, 27 квітня стане найхолоднішим днем тижня +8+10 градусів. Вдень можливий дощ.

Також про різку зміну погоди у понеділок повідомляють і фахівці сервісу Meteofor — +13+8 градусів після +17+11 у вихідні.

