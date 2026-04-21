Аномальний квітень? На Одесу може очікувати різкий обвал температури — названо дату
Разом із прохолодою прийдуть і дощі
В Одесі після потепління різко зміниться погода. Обвал температур очікується одразу після вихідних.
Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2.
Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".
Так, за даними сервісу, з 22 по 26 квітня в обласному центрі очікується невелике, але відчутне потепління з температурами, які можуть сягати +21 градуса. Проте вже наступного понеділка все різко зміниться – +15 вдень та +9 вночі.
Опади: найбільша ймовірність сильних дощів посідає початок наступного тижня.
Про похолодання наступного тижня повідомляють і в Укргідрометцентрі. За їхніми даними, 27 квітня стане найхолоднішим днем тижня +8+10 градусів. Вдень можливий дощ.
Також про різку зміну погоди у понеділок повідомляють і фахівці сервісу Meteofor — +13+8 градусів після +17+11 у вихідні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода зустріне киян тижня з 21 по 26 квітня.