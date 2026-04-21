Аномальний квітень? На Одесу може очікувати різкий обвал температури — названо дату

Денис Подставной
Автор
Злива у місті
Злива у місті. Фото Колаж "Телеграфу"

Разом із прохолодою прийдуть і дощі

В Одесі після потепління різко зміниться погода. Обвал температур очікується одразу після вихідних.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2.

ПриміткаЦей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, за даними сервісу, з 22 по 26 квітня в обласному центрі очікується невелике, але відчутне потепління з температурами, які можуть сягати +21 градуса. Проте вже наступного понеділка все різко зміниться – +15 вдень та +9 вночі.

Опади: найбільша ймовірність сильних дощів посідає початок наступного тижня.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Про похолодання наступного тижня повідомляють і в Укргідрометцентрі. За їхніми даними, 27 квітня стане найхолоднішим днем тижня +8+10 градусів. Вдень можливий дощ.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Також про різку зміну погоди у понеділок повідомляють і фахівці сервісу Meteofor — +13+8 градусів після +17+11 у вихідні.

Погода в Одесі
Погода в Одесі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода зустріне киян тижня з 21 по 26 квітня.