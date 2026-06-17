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Полосатый "хищник" обосновался на юге Украины: его укус может вызвать паралич

Автор
Дмитрий Линник,
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Азиатский тигровый комар на теле человека
Азиатский тигровый комар на теле человека. Фото Википедия

Украинские медики бьют тревогу из-за появления нового агрессивного вида насекомых

На юге Украины уже несколько лет фиксируют опасного азиатского тигрового комара, которого легко узнать по ярким белым полосам на лапках и теле. Из-за глобального потепления эти насекомые активно мигрируют на север Европы и уже прижились в нашей стране.

Об этом рассказал "Телеграфу" энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. Ученый отмечает, что чем дольше продолжается тепло, тем больше поколений могут дать комары — цикл от яйца до взрослого насекомого повторяется.

Главная опасность этого вида заключается в том, что тигровые комары являются переносчиками опасных вирусных заболеваний, в частности лихорадки Западного Нила. Это опасная болезнь, которая поражает центральную нервную систему и может вызвать воспаление мозга.

Путь передачи вируса от комара к человеку

Первые случаи этого заболевания в Украине начали фиксировать еще с начала 2020-х годов.

Но не совсем понятно, заболели ли эти люди в Украине или привезли инфекцию с собой из южных стран

Виктор Шпарик энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Карпатского национального университета им. В. Стефаника

Тем не менее специалисты подчеркивают, что сам факт присутствия тигрового комара в Украине подтвержден на все 100%.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, как избавиться от комаров на даче.

Теги:
#Болезни #Комары #Лихорадка Западного Нила #Глобальное потепления