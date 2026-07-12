Как заготовить кукурузу на зиму: многие упускают один нюанс

Кукуруза может пролежать в морозилке до года

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Кукуруза — один из тех продуктов, который удобно иметь под рукой круглый год. Ее можно подавать как самостоятельный гарнир, добавлять в супы и салаты. А по количеству сложных углеводов, которые организму нужны как основной источник энергии, кукурузе мало равных.

Существует несколько способов заготовить кукурузу на зиму, но самым полезным и универсальным является способ заморозки. Рассказываем, как правильно заморозить кукурузу, чтобы она не потеряла свой вкус и вид.

Почему кукуруза портится в морозилке

Если просто заморозить кукурузные початки, через пару месяцев зерна теряют вкус, становятся водянистыми или покрываются пятнами.

Дело в ферментах, которые содержатся в любых свежих овощах и фруктах. Пока кукуруза лежит в тепле, эти ферменты продолжают работать и постепенно разрушают структуру зерна. Заморозка сама по себе этот процесс не останавливает: холод лишь замедляет его, но не блокирует полностью, объясняют специалисты портала Expressinfo.sk.

Как заморозить кукурузу правильно

Ключевой шаг в заморозке кукурузы на зиму — бланширование, то есть кратковременная термическая обработка кипятком с последующим резким охлаждением. Именно она "отключает" разрушающие ферменты и позволяет кукурузе оставаться сладкой и плотной месяцами.

Делается это так:

Снимите с початков листья и волоски, срежьте грубый одревесневший конец стебля.

Поставьте початок вертикально на разделочную доску и острым ножом срежьте зерна. Или пропустите этап, если планируете замораживать целые початки.

Опустите зерна в кипяток примерно на 3 минуты. Целые початки — на 10 минут.

Затем переложите их в миску с ледяной водой еще на 3-10 минут соответственно. Это остановит нагрев и "запечатает" вкус.

Обсушите зерна бумажным полотенцем, чтобы они не покрылись ледяной коркой во время заморозки.

Из замороженной кукурузы можно варить супы. Фото: smak.ua

Как упаковать, чтобы кукуруза не испортилась раньше срока

После бланширования и просушки зерна раскладывают по пакетам или контейнерам с плотной крышкой. Чем меньше воздуха останется внутри, тем дольше кукуруза сохранит свежесть.

При температуре около -17 градусов кукуруза остается пригодной в пищу от полугода до года, а если срок затянуть, зерна начнут терять вкус и могут покрыться цветными пятнами.