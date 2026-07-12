Взрывы, пожары и десятки поврежденных домов: что известно о ночной атаке по Украине (фото, видео)

Под ударом оказались сразу несколько крупных городов

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В ночь на 12 июля Россия атаковала ударными беспилотниками Днепр и Харьков. В результате в городах есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

В этом материвле "Телеграф" рассказывает, что известно об обстреле. Согласно информации Воздушных сил Украины, дроны были зафиксированы в направлении этих городов после трех часов ночи.

При этом мониторинги говорят, что вражеские беспилотники летели на Харьков с севера и северо-востока, а также двигались в сторону Днепра с северо-запада.

Атака на Харьков

По словам мэра города Игоря Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в Шевченковском и Киевском районах.

Известно, что результате удара дронами по городу, в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что среди пострадавших в Шевченковском районе оказалась 16-летняя девушка. Медики оказали всю необходимую помощь.

Также по его словам, был зафиксирован удар по Салтовскому району. Без пострадавших.

Атака на Днепр и область

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сказал, что этой ночью враг устроил обстрел Днепра.

Удар был нанесен по предприятию пищевой промышленности.

В результате атаки, предварительно, обошлось без пострадавших.

В Кривом Роге враг атаковал "шахедом" промышленное предприятие. В результате два человека погибли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 июля Россия ударила по Киеву баллистикой. В результате обстрела задело четыре района, есть раненые.