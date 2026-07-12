Похищение, убийство и СЗЧ: комбригу 155-й бригады Лучанову объявили о подозрении (все о скандале)

"Телеграф" рассказывает все, что нужно знать о громком расследовании и его фигурантах

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В Киевской области произошло резонансное событие — были похищены и убиты двое мужчин. Правоохранители вышли на след группы военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, которые могут быть причастны к преступлению. При этом теперь уже бывшего командира бригады Станислава Лучанова объявили в розыск после его самовольного оставления части.

В этом материале "Телеграф" рассказывает главное о происшествии, о Станиславе Лучанове и о том, что известно о 155-й отдельной механизированной бригаде.

Что произошло: полная хронология

История началась в ночь с 27 на 28 июня 2026 года. Тогда группа военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады прибыла к дому двух братьев в одном из сел Киевской области, пишет Hromadske. Несколько военных ворвались во двор частного дома, силой вывезли мужчин и скрылись. После того, как похищенные мужчины перестали выходить на связь, их родственники заявили в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению могли быть причастны девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, среди которых командир одного из батальонов и главный сержант бригады. В отношении подозреваемых были проведены задержания в нескольких регионах Украины.

Сам Станислав Лучанов ушел в СЗЧ. Его разыскивают.

Такий вигляд зараз має будинок родини Станіслава Лучанова — комбрига 155 бригади.



Він переховується після того, як у селищі на Київщині, де й живе його родина, викрали двох братів. А на лаві підсудних — бійці його бригади



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/ckSPlTrNeI — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

"Речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчинённым похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили", — пишет "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах,

Военная служба правопорядка объявила бывшему командиру 155-й ОМБр Станиславу Лучанову и другим установленным фигурантам подозрения по статьям о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц.

"В Киевской области проведен масштабный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых разоблачена организованная группа лиц, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских граждан на территории Киевской области. По результатам проведенных мероприятий бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным в настоящее время участникам преступления сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным лишением свободы и умышленным убийством", — сказали в Военной службе правопорядка.

Задержание одного из подозреваемых. Фото: Военная служба правопорядка

Известно, что тела, которые, по предварительным данным, принадлежат потерпевшим, уже эксгумированы.

В оперативном командовании "Північ" отреагировали на ситуацию и заявили, что лица, фигурирующие в расследовании, отстранены от исполнения служебных обязанностей и сотрудничают со следователями. Местонахождение командира в/ч А5001, самовольно покинувшего место службы, устанавливается.

Пост Оперативного командования "Північ"

Один из похищенных мужчин был военным

Максим Мосейчук являлся гранатометчиком и в первые дни полномасштабного вторжения участвовал в обороне Киева. Об этом "Громадському" рассказал Василий Дмитриенко — бывший военный, крестный отец Максима Мосейчука и друг семьи.

Он отметил, что в ночь, когда были похищены братья, в селе Калиновка были слышны выстрелы, а отсутствие мужчин спустя несколько дней заметил их брат Сергей. О похищении местные жители узнали от полиции.

Также по словам Дмитриенко, что в начале полномасштабного вторжения вместе с отцом братьев, Сергеем, вступил в ряды армии — они попали в разные подразделения. Они встретились в Купянске и Сергей Мосейчук рассказал, как вынес на себе раненного сослуживца.

Как известно, Сергей Мосейчук погиб, когда ехал на позиции: автомобиль, в котором находились еще пятеро военных, подорвался на мине — выжили только двое.

Убийство из-за конфликта с женой Лучанова?

По словам жителей Калиновки, братьев могли якобы похитить из-за конфликта с женой командира 155-й бригады Станислава Лучанова — она жаловалась на шум мотоциклов. Выяснилось, что в этом селе проживают теща Лучанова и его супруга, сообщает hromadske.

Как рассказывают местные, жена Лучанова жаловалась на шум мотоциклов, который мешал её маленькому ребёнку.

Незадолго до похищения военнослужащие 155-й бригады якобы обходили село и показывали местным жителям список, спрашивая адреса указанных в нем людей — вероятно, это был перечень владельцев мотоциклов. Среди фамилий значился Сергей Мосейчук — еще один брат погибших. Романа и Максима в списке не было, говорят местные жители.

«Максим у перші дні був в обороні Києва. Він під Броварами палив російську техніку. Мосейчук (старший, — ред.) ним пишався. Він два танки підбив», — розповів hromadske хрещений Максима Василь Дмитрієнко



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/jonBnAeTUM — hromadske (@HromadskeUA) July 11, 2026

Кто такой Станислав Лучанов

Станислав Николаевич Лучанов – подполковник Вооруженных сил Украины, командир 155-й отдельной механизированной бригады.

В начале 1990-х годов окончил военное училище по специальности РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита). Уволился из ВСУ в звании капитана.

В начале широкомасштабной войны вернулся в ВСУ, где занимал должности в боевых подразделениях, в том числе являлся начальником штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", который недавно "прославился" скандалами.

Командир 155 механизированной бригады Станислав Лучанов. Facebook / 21-й армейский корпус

В феврале 2026 года назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Подразделение выполняло боевые задания на востоке Украины, в частности на Покровском направлении.

В мае 2026 года в Украине произошел скандал из-за видео, на котором один военный бьет другого перед строем. Сначала утверждали, что к избиению был причастен Станислав Лучанов, но в Сухопутных войсках опровергли эту информацию.

Станислав Лучанов

Что известно о 155-й отдельной механизированной бригаде

155 отдельная механизированная бригада была сформирована в начале 2024 года. Осенью 2024 года личный состав проходил подготовку на полигонах Франции и Польши в рамках международной программы повышения боевой подготовки. В декабре 2024 года бригада вернулась в Украину и приступила к выполнению боевых задач на Покровском направлении.

Подразделения бригады принимают участие в сдерживании штурмовых действий противника, уничтожении вражеской техники, FPV-атаках, эвакуации раненых.

В январе 2025 года в Вооруженных силах Украины взяли под особый контроль ситуацию в 155-й бригаде имени Анны Киевской из-за проблем с самовольным оставлением части (СЗЧ). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый лично доложил президенту Владимиру Зеленскому о состоянии дел в подразделении и очертил пути решения имеющихся проблем. Главным вызовом стала низкая эффективность командиров, непосредственно управляющих личным составом. Об этом Михаил Драпатый написал в своем Фейсбуке.

24 августа 2025 года 155 отдельная механизированная бригада получила боевое знамя из рук Верховного Главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского, за проявленные боевые качества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во время съемок под Добропольем был обстрелян бронеавтомобиль съёмочной группы Sky News. Огонь якобы могли открыть военные полка "Скеля".