Налог на продажи через OLX и Prom: украинцам объяснили, кто будет платить меньше по закону

Доходы эквивалентные 2 тысячам евро в год не включаются в налогооблагаемый доход

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В июне Верховная Рада приняла закон, который в народе называют "налогом на OLX". Однако его сторонники имеют существенный аргумент "за" — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 10% вместо 18%.

Как пояснил "Телеграфу" адвокат, доктор юридических наук, доцент, глава Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности, глава комитета по таможенному и налоговому праву НААУ Яков Воронин, на время действия военного положения будет установлена ставка 10% и предприниматель не будет платить военный сбор. Сейчас, по общим правилам, ставка 18% НДФЛ и еще 5% военного сбора.

Поэтому работать через платформы легально, для работающих в рамках закона будет выгодно. Более того, после окончания военного положения ставки станут ниже. "С начала года, следующего за третьим годом после завершения военного положения, ставки снизятся до 6,5% и 19,5%, а после прекращения взимания военного сбора — до 5% и 18%", — объясняет Воронин о базовых ставках 10% и 23% в законе. Первая – основная, тогда как вторая применяется для нарушителей и превышений.

Яков Воронин/ Фото: advokat.voronin/facebook

Как это будет работать в реальной жизни

Воронин детализирует — если годовые поступления от продаж через платформы не превысили эквивалент 2 тысяч евро (примерно 100 тысяч по текущему курсу, — ред.), эта сумма не включается в налогооблагаемый доход.

Что касается заработавших больше — учитывается налогооблагаемая база (весь оборот финансов, включая комиссии или налоги). Для льготной ставки потолок 834 минимальные зарплаты в год.

В 2026 году это примерно 7,2 млн. грн. Все, что в пределах — 10%, а сумма превышения облагается налогом по ставке 23% в составе общего годового дохода. Причем обязательство определяет сама налоговая — на основании отчетов платформ, данных международного обмена и другой имеющейся информации — и направляет плательщику налоговое уведомление-решение до 1 июля следующего года с зачетом уже удержанного платформой. Яков Воронин, адвокат

То есть часть продавцов будет получать доначисления от налоговой. В то же время, если ГНС не уложилась в сроки, плательщика освобождают от ответственности.

При каких условиях можно получить льготный режим:

быть резидентом Украины,

иметь счет в банке или у небанковского поставщика платежных услуг,

сообщить его номер каждой платформе и производить расчеты исключительно деньгами — наличными или безналично через этот счет (бартер выпадает),

не быть под санкциями,

не использовать наемных работников,

не торговать подакцизными товарами

работать через платформы, зарегистрированные в ГНС.

Ключевая идея такого режима, говорит Воронин, перевести техническую функцию подсчета на платформу: "То есть платформа должна выступать налоговым агентом: удерживать налог с соответствующего дохода и перечислять его в бюджет".

Нарушили любое условие — теряете право на 10% с первого числа квартала, в котором допущено несоответствие, и, по меньшей мере, до конца года: весь этот доход придется задекларировать самостоятельно и доплатить по ставке 23%. Яков Воронин, адвокат

Кого касается и изменяющий закон о "налоге на OLX"

Закон касается деятельности маркетплейсов, сервисов такси, доставки, сайтов аренды жилья, фриланс-бирж. Они должны зарегистрироваться в ГНС до 1 января 2027 и стать налоговыми агентами, то есть отчитываться о доходах продавцов-физлиц и удерживать налог. Это те, кто зарабатывает на таких платформах — водители Bolt, Uklon и Uber, курьеры Glovo и подобные сервисы, арендодатели на сервисах посуточной аренды, фрилансеры, мастера хендмейда, продавцы-коммерсанты на маркетплейсах. Важно, что продажа собственных вещей налоговиков не интересует, если это не имеет признаков системности и не превышает заданного порога.

Ранее "Телеграф" объяснял, что при заказе вещей из-за границы и перепродаже их в Украине этот закон будет применяться. Кроме денежного потолка есть и количественная — максимально 30 операций в год.