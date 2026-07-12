Забудьте об открытых полках: новый тренд делает кухню более дорогой на вид и почти не собирает пыль

Уборка с этой мебелью станет легче

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Открытые полки, несколько лет являвшиеся одним из главных трендов на кухне, постепенно теряют популярность. Дизайнеры все чаще рекомендуют отказываться от такого решения.

На смену им приходит новый вариант, который выглядит более дорого и современно. Кроме того, такие модели помогают поддерживать порядок и гораздо меньше собирают пыль, как написали в Оk Diario.

Среди новых тенденций – шкафы-витрины со стеклянными фасадами. Они помогают сделать кухню более светлой и визуально более просторной. При этом вещи остаются упорядоченными, а необходимость постоянно вытирать пыль с открытых полок значительно уменьшается.

Шкафы-витрины со стеклянными фасадами. Фото: "Телеграф"

Дизайнеры рекомендуют ещё одну популярную деталь — внутреннюю LED-подсветку. Светодиодные ленты внутри шкафов выделяют посуду и придают кухне более дорогой вид. Для создания уютной атмосферы специалисты рекомендуют выбирать теплое освещение, а также устанавливать подсветку с датчиком, который автоматически включает свет при открытии дверцы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем можно заменить старые газовые плитки.