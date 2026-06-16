Комариный сезон в Украине увеличится на месяц: какие регионы первыми ощутят нашествие из-за изменения климата

Из-за более долгого теплого сезона насекомые успевают дать больше потомков

Более теплое лето и в целом увеличение продолжительности теплого сезона приводят к всплеску количества комаров. Сезон, когда эти насекомые надоедают украинцам, а иногда могут представлять реальную опасность, может увеличиться на недели. Однако для комаров нужно не только тепло.

Энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатский национальный университет им. В. Стефаника Виктор Шпарик рассказал "Телеграфу", что чем дольше продолжается тепло, тем больше поколений могут дать комары — цикл от яйца до взрослого насекомого повторяется.

Соответственно, увеличение численности комаров из-за длительного сезона с плюсовыми температурами коснется первых областей, где обычно теплее, а также есть водоемы.

Прогнозируется, что тёплый комариный сезон может увеличиться на месяц, а может и больше. Первыми это ощутят южные регионы, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Центральная Украина. Это связано не только с тем, что там теплее, но и с наличием больших водоемов. Виктор Шпарик, энтомолог

К центральным областям Украины принадлежат Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская.

В каких областях теплый сезон может привести к нашествию комаров/Инфографика "Телеграф", ИИ

Температура оказывает существенное влияние на биологию комаров, а хорошие условия обычно ускоряют их развитие — яйца комаров быстрее вылупляются в теплой воде. Размножаться комары начинают уже от температуры +15 градусов, однако оптимальным является диапазон 21–32 °C.

Цикл размножения комаров/ Инфографика "Телеграф", ШИ

Заметим, в Украине десятки видов комаров, однако из-за глобальных изменений климата все чаще замечают "пришлых" с юга. В частности, нехарактерным для Украины является тигровый комар, который может передавать опасную болезнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению части метеорологов, в этом году лето в Украине не будет длительным — март "украл" один месяц тепла. Осень обещают раннюю и с заморозками.