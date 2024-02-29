Украина выиграла для Запада целых два года: эксперт объяснил, что имеется в виду

Если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, через 5-8 лет начнется прямое столкновение России и НАТО

Третья мировая война фактически началась 24 февраля 2022, когда российские террористы начали полномасштабное вторжение в Украину. Теперь эта война может ограничиться Украиной, а может перекинуться на весь мир.

Об этом заявил член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии, кандидат политических наук Станислав Желиховский, пишет Армия.Inform. Эксперт считает, что сейчас фактически можно видеть начало Третьей мировой, но с сильным гибридным аспектом.

"Это следует учитывать, потому что фактически мы видим, что не только Украина находится в конфронтации с Российской Федерацией, но и другие страны мира. И не только потому, что они передают те или иные виды вооружения, но и потому, что они также страдают от гибридных действий России", – сказал он.

Желиховский подчеркнул, что если война не перекинется на другие страны, это не значит, что ее вообще не будет. Скорее всего сначала будет третий этап Холодной войны, а потом, если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, через 5-8 лет начнется прямое столкновение России и НАТО. Интересно, что Украина в этом отношении выиграла для западных стран уже два года.

"2-3 дня давалось на самом деле не Украине, 2-3 дня давалось всему свободному миру, всей Западной цивилизации. Миру, который предпочитал жить по установившимся правилам, действовавшим на протяжении многих десятилетий", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в январе в СМИ уже появлялся документ германской армии, в котором рассматривается сценарий начала полномасштабной войны между Россией и НАТО в 2024-25 годах. Позже в Берлине сообщили, что рассматривают разные варианты, даже если считают их "крайне маловероятными".

В феврале правительство Германии подготовило новый документ, описывающий сценарий начала войны между НАТО и неназванным агрессором. Впрочем, там не скрывали, что он был подготовлен с учетом опыта российского вторжения в Украину.