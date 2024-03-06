В Соединенных Штатах рассматривают еще один вариант помощи Украине: откуда возьмут деньги

Впрочем, окончательного решения пока нет – этот вариант рассматривается как запасной.

Белый дом рассматривает вариант привлечь для оказания военной помощи Украине финансовые ресурсы Армии США. Предлагается для начала привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования американской армии, поскольку пакет с помощью Украины намертво застрял в Конгрессе США.

Об этом пишет американское издание Bloomberg. Деньги могут быть использованы для закрытия критически важных проблем Украины – вооружения, боеприпасов и другого оборудования.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать Конгресс, а чиновники Белого дома раньше недооценивали свою способность использовать дополнительные ресурсы во благо Украины", – отмечает издание.

Впрочем, окончательного решения пока нет – этот вариант рассматривается как запасной. Сейчас Белый дом больше сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект, в котором находится помощь Украине. Считается, что если спикер Майк Джонсон поставит законопроект на голосование, его примут большинством голосов.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США, возглавляемая трампистом Майком Джонсоном, в очередной раз затягивает сроки принятия пакета о помощи союзникам США, включая Украину. Проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд долларов Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.