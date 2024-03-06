У Сполучених Штатах розглядають ще один варіант допомоги Україні: звідки візьмуть гроші

Втім, остаточного рішення поки ще немає – цей варіант розглядається, як запасний

Білий дім розглядає варіант залучити для надання військової допомоги Україні фінансові ресурси Армії США. Пропонується для початку залучити близько 200 мільйонів доларів з фінансування американської армії, оскільки пакет з допомогою Україні намертво застряг в Конгресі США.

Про це пише американське видання Bloomberg. Гроші можуть бути використані для закриття критично важливих проблем України – надання озброєння, боєприпасів та іншого обладнання.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але можливе фінансування мізерне порівняно з більш ніж 61 мільярдом доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив санкціонувати Конгрес, а чиновники Білого дому раніше недооцінювали свою здатність використовувати додаткові ресурси на благо України", – зазначає видання.

Втім, остаточного рішення поки ще немає – цей варіант розглядається, як запасний. Зараз Білий дім більше зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроєкт, у якому міститься допомога Україні. Вважається, що якщо спікер Майк Джонсон поставить законопроєкт на голосування, його приймуть більшістю голосів.

Як повідомлялося раніше, Палата представників Конгресу США, очолювана трампістом Майком Джонсоном, вчергове затягує терміни ухвалення пакета про допомогу союзникам США, включно з Україною. Проголосувати за нього вони можуть в кращому разі у середині березня, в гіршому випадку – тільки у квітні.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд доларів Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.