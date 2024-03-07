В Конгрессе США покажут альтернативный законопроект о помощи Украине: названа дата

Спикер Джонсон, скорее всего, поддержит подобную инициативу

В Соединенных Штатах 22 марта Палата представителей Конгресса представит альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине. Этот документ предлагается представить вместо согласованного в Сенате законопроекта, который "положил под сукно" глава Палаты представителей, трампист Майк Джонсон.

Об этом сообщил корреспондент CNN Ману Раджу со ссылкой на заявление, которое сделал глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол. По словам Маккола, Джонсон, скорее всего, поддержит подобную инициативу.

"Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, работающий над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и границей, сегодня выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование", — написал Раджу.

Между тем на фоне затягивания голосования по выделению военной помощи Украине спикером Палаты представителей Майком Джонсоном конгрессмены придумали другой способ вынести документ на рассмотрение. Для этого они собираются начать сбор подписей.

Как известно, пакет помощи Украине блокируется трампистами в Конгрессе с осени прошлого года. Теперь спикер Палаты представителей говорит, что проголосовать за него они могут в лучшем случае в середине марта, в худшем случае – только в апреле.

Белый дом рассматривает вариант привлечь для оказания военной помощи Украине финансовые ресурсы Армии США. Предлагается для начала привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования американской армии.