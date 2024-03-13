Путин снова заговорил о переговорах: в хамской манере и с условиями

Переговоры − "это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности", заявил глава Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, подчеркнул диктатор, они должны происходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — цитируют росСМИ слова Путина в интервью для "России 1" и РИА Новости.

Глава Кремля добавил, что "возможные переговоры − это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы". Он также заявил, что знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.

"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", — сказал Путин.

Президент страны-агрессора также высказался о возможности "честного договора" с Западом. Он заявил, что "я никому не верю, но нам нужны гарантии".

Как сообщал "Телеграф", резидент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским сделал заявление о переговорах Украины и России. Он предложил провести "мирный саммит" в Стамбуле, на который пригласить представителя РФ, Зеленский сразу же ответил.