Компроміс неможливий: президент Чехії "розніс" ідею мирних переговорів між Україною та РФ

Зараз є тільки два сценарії припинення війни і переговорів немає в жодному з них

Наразі неможливо собі уявити, що Україна та Росія зможуть домовитися про припинення війни. Усі умови Росії – це диктат, не кажучи вже про те, що агресор не має жодного права виставляти умови, і не дивно, що Україна не погодиться на такі переговори.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел, повідомляє Чеське радіо. На його думку, в поточних умовах може бути тільки два сценарії завершення війни.

Перший сценарій – це поразка однієї зі сторін: або Україна програє війну, або буде розгромлена Росія. Другий сценарій – момент, коли обидві сторони усвідомлять, що подальше продовження війни буде означати тільки нові видатки, втрати, руйнування та неможливість досягти поставлених цілей.

Проте до моменту, коли стане можливим другий сценарій, може пройти дуже багато часу. А втрати, яких зазнали обидві країни – як людські, так і економічні – вже перевершують усі можливі прогнози.

"Ситуація починає негативно проявлятися, у тому числі й в Росії", – резюмував Павел.

Як раніше писав "Телеграф", попри відсутність реальних сигналів про готовність до переговорів від України та Росії, Китай та Туреччина активізувались у просуванні "мирних ініціатив", і у кожної країні є свої інтереси. Туреччина демонструє більший рівень зацікавленості у цьому питанні, бо претендує на лідерство в регіоні. А Китай опублікував свій мирний план з 12 кроків ще у першу річницю вторгнення РФ в Україну. Політики цієї країни перерахували умови, за яких цю війну можна було б завершити.

Російський диктатор Володимир Путін тим часом заявив, що країна-агресор нібито готова до переговорів щодо України. Однак, наголосив диктатор, вони мають відбуватися з урахуванням захоплених РФ територій та з гарантами для Москви.