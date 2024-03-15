Играют очень тонко: украинский дипломат объяснил оживление "мирных инициатив" Турции и Китая
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У каждой из стран есть собственные интересы и их следует учитывать
Несмотря на отсутствие реальных сигналов о готовности к переговорам от Украины и России, Китай и Турция активизировались в продвижении "мирных инициатив", и у каждой страны есть свои интересы. Турция демонстрирует больший уровень заинтересованности в этом вопросе, потому что претендует на лидерство в регионе.
Официальный Пекин имеет другие приоритеты, поэтому его инициативы, в том числе и программа "12 шагов" для окончания боевых действий в Украине, являются вялыми и более формальными. Об интересах каждой из стран украинский дипломат Вадим Пристайко рассказал в интервью OBOZ.UA.
"На сегодняшний день кроме этих двух стран никто конкретного ничего не предлагает. Были заявления южноамериканских стран, приезжали африканские лидеры, но реальных игроков сейчас только двое", ― подчеркнул Пристайко.
Почему с "мирными инициативами" оживилась Турция
Украинский дипломат рассказал, в чем интерес официальной Анкары. Она заинтересована получить лидерство в регионе. Россия является главным конкурентом, и именно поэтому Турции придется "играть очень тонко".
"Что стоит по предложению Турции, мы понимаем. Она заинтересована в нашем регионе, где претендует на роль лидера. Реальный конкурент здесь ― только Россия. То есть турки должны играть очень тонко. С одной стороны, демонстрировать лидерство, а с другой ― не пересекать тонкую "красную линию", что уж слишком будет раздражать Россию", ― сказал Пристайко.
Если Пекин демонстрирует низкий интерес к организации переговоров между Украиной и РФ, то Турция более мотивирована. И именно поэтому она старается не отдавать предпочтение какой-либо стороне, чтобы не обострять ситуацию.
"Стамбул, напротив, демонстрирует высокий уровень заинтересованности в мирном процессе. Но вместе с тем они осторожнее формулируют условия переговоров. Турки сегодня специально избегают обострения, не предоставляя ни одной стороне преимущества", ― рассказал дипломат.
Какие интересы у Китая и почему он активизировался с "мирным процессом"
В отличие от Турции, Пекин не беспокоится о своем лидерстве в регионе Черного моря. У него совсем другие глобальные интересы, а Россия очень удобным союзником. Особенно учитывая напряжение между Пекином и Вашингтоном.
"При всем уважении к Черному морю, оно не относится к глобальным интересам Китая. Что принадлежит ― так это сама Россия. Ведь это и условная ресурсная база ― на случай, если будет прямое столкновение с американцами, и мировые морские пути будут заблокированы для поставок ресурсов. Это просто удобный партнер в ООН, который всегда придет на помощь. Возможно, существует определенная ментальная близость двух диктаторских режимов, которая позволяет говорить на одном языке и решать одни и те же вопросы", ― объяснил Пристайко.
Учитывая, что они имеют определенную близость, можно объяснить, почему в КНР не проявляют заинтересованности в прекращении боевых действий в Украине. Если говорить о мирных инициативах Китая, то по словам Пристайко они формальны.
"Именно поэтому, на мой взгляд, китайские инициативы реально вялые и очень формальные. Через год после озвучивания своих "12 шагов" китайцы ничего не изменили", ― сказал дипломат.
Что делать Украине
Пристайко считает, что переговорным командам важно учитывать интересы каждой страны и с их учетом анализировать поступающие предложения от Китая и Турции. Он предупредил – это мощные игроки, поэтому потеряться очень легко.
"Я надеюсь, что переговорные команды, которые сейчас получают и анализируют предложения от Турции и Китая, осознают интересы обеих стран и понимают, где на этой шкале находятся наши национальные интересы. И действуют соответственно. Потому что потеряться среди этих мощных и опытных игроков очень легко ", ― подытожил дипломат.
Отметим, что недавно спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Россию и некоторые страны Европы. Также он прибыл в Киев, чтобы пообщаться с украинскими министрами. Об этой встрече отчиталась пресс-служба Министерства иностранных дел, назвав переговоры "откровенными и дружественными". Однако в том же пресс-релизе войну с Россией назвали "украинским кризисом", и это много говорит об официальной позиции Пекина.
Напомним, что Китай опубликовал свой мирный план по 12 шагам в первую годовщину вторжения РФ в Украину. Политики этой страны перечислили условия, при которых эту войну можно было бы завершить.
- Прекращение боевых действий.
- Уважение суверенитета стран.
- Отказ от "холодной войны" (имеется в виду от самого менталитета).
- Возобновление переговоров.
- Преодоление гуманитарного кризиса.
- Защита гражданских и военнопленных.
- Безопасность АЭС.
- Содействие экспорту зерна.
- Неиспользование ядерного оружия.
- Прекращение односторонних санкций.
- Стабильность промышленности и поставках.
- Содействие в "поствоенном" восстановлении.
Интересно, что Китай только в этой "мирной инициативе" использовал слово "поствоенный", хотя ни дипломаты, ни политики не говорят о войне в Украине. Они ее называют "украинским кризисом".
Ранее "Телеграф" писал о визите Зеленского в Турцию. Он встретился со своим коллегой Эрдоганом, предложившим провести в Стамбуле мирный саммит.