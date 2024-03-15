Играют очень тонко: украинский дипломат объяснил оживление "мирных инициатив" Турции и Китая

У каждой из стран есть собственные интересы и их следует учитывать

Несмотря на отсутствие реальных сигналов о готовности к переговорам от Украины и России, Китай и Турция активизировались в продвижении "мирных инициатив", и у каждой страны есть свои интересы. Турция демонстрирует больший уровень заинтересованности в этом вопросе, потому что претендует на лидерство в регионе.

Официальный Пекин имеет другие приоритеты, поэтому его инициативы, в том числе и программа "12 шагов" для окончания боевых действий в Украине, являются вялыми и более формальными. Об интересах каждой из стран украинский дипломат Вадим Пристайко рассказал в интервью OBOZ.UA.

Путин угрожает Западу ядерным оружием

"На сегодняшний день кроме этих двух стран никто конкретного ничего не предлагает. Были заявления южноамериканских стран, приезжали африканские лидеры, но реальных игроков сейчас только двое", ― подчеркнул Пристайко.

Почему с "мирными инициативами" оживилась Турция

Украинский дипломат рассказал, в чем интерес официальной Анкары. Она заинтересована получить лидерство в регионе. Россия является главным конкурентом, и именно поэтому Турции придется "играть очень тонко".

"Что стоит по предложению Турции, мы понимаем. Она заинтересована в нашем регионе, где претендует на роль лидера. Реальный конкурент здесь ― только Россия. То есть турки должны играть очень тонко. С одной стороны, демонстрировать лидерство, а с другой ― не пересекать тонкую "красную линию", что уж слишком будет раздражать Россию", ― сказал Пристайко.

Если Пекин демонстрирует низкий интерес к организации переговоров между Украиной и РФ, то Турция более мотивирована. И именно поэтому она старается не отдавать предпочтение какой-либо стороне, чтобы не обострять ситуацию.

"Стамбул, напротив, демонстрирует высокий уровень заинтересованности в мирном процессе. Но вместе с тем они осторожнее формулируют условия переговоров. Турки сегодня специально избегают обострения, не предоставляя ни одной стороне преимущества", ― рассказал дипломат.

Какие интересы у Китая и почему он активизировался с "мирным процессом"

В отличие от Турции, Пекин не беспокоится о своем лидерстве в регионе Черного моря. У него совсем другие глобальные интересы, а Россия очень удобным союзником. Особенно учитывая напряжение между Пекином и Вашингтоном.

"При всем уважении к Черному морю, оно не относится к глобальным интересам Китая. Что принадлежит ― так это сама Россия. Ведь это и условная ресурсная база ― на случай, если будет прямое столкновение с американцами, и мировые морские пути будут заблокированы для поставок ресурсов. Это просто удобный партнер в ООН, который всегда придет на помощь. Возможно, существует определенная ментальная близость двух диктаторских режимов, которая позволяет говорить на одном языке и решать одни и те же вопросы", ― объяснил Пристайко.

Учитывая, что они имеют определенную близость, можно объяснить, почему в КНР не проявляют заинтересованности в прекращении боевых действий в Украине. Если говорить о мирных инициативах Китая, то по словам Пристайко они формальны.

"Именно поэтому, на мой взгляд, китайские инициативы реально вялые и очень формальные. Через год после озвучивания своих "12 шагов" китайцы ничего не изменили", ― сказал дипломат.

Что делать Украине

Пристайко считает, что переговорным командам важно учитывать интересы каждой страны и с их учетом анализировать поступающие предложения от Китая и Турции. Он предупредил – это мощные игроки, поэтому потеряться очень легко.

"Я надеюсь, что переговорные команды, которые сейчас получают и анализируют предложения от Турции и Китая, осознают интересы обеих стран и понимают, где на этой шкале находятся наши национальные интересы. И действуют соответственно. Потому что потеряться среди этих мощных и опытных игроков очень легко ", ― подытожил дипломат.

Отметим, что недавно спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Россию и некоторые страны Европы. Также он прибыл в Киев, чтобы пообщаться с украинскими министрами. Об этой встрече отчиталась пресс-служба Министерства иностранных дел, назвав переговоры "откровенными и дружественными". Однако в том же пресс-релизе войну с Россией назвали "украинским кризисом", и это много говорит об официальной позиции Пекина.

Напомним, что Китай опубликовал свой мирный план по 12 шагам в первую годовщину вторжения РФ в Украину. Политики этой страны перечислили условия, при которых эту войну можно было бы завершить.

Прекращение боевых действий. Уважение суверенитета стран. Отказ от "холодной войны" (имеется в виду от самого менталитета). Возобновление переговоров. Преодоление гуманитарного кризиса. Защита гражданских и военнопленных. Безопасность АЭС. Содействие экспорту зерна. Неиспользование ядерного оружия. Прекращение односторонних санкций. Стабильность промышленности и поставках. Содействие в "поствоенном" восстановлении.

Интересно, что Китай только в этой "мирной инициативе" использовал слово "поствоенный", хотя ни дипломаты, ни политики не говорят о войне в Украине. Они ее называют "украинским кризисом".

Ранее "Телеграф" писал о визите Зеленского в Турцию. Он встретился со своим коллегой Эрдоганом, предложившим провести в Стамбуле мирный саммит.