У СНБО новый секретарь: что известно об Александре Литвиненко

Он уже работал в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Он сменил на этом посту Алексея Данилова.

Соответствующий указ от 26 марта №188/2024 о назначении Литвиненко опубликован на официальном сайте главы государства. Другим своим указом №187/2024 президент уволил его с должности председателя Службы внешней разведки Украины.

Следует отметить, что Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины с июня 2021 года. То есть он пробыл на этом посту более двух с половиной лет.

Биография нового секретаря СНБО

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

Образование

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение"; в 1994 году – Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ (позже это учебное заведение переименовали в Академию Федеральной службы безопасности РФ. — Ред.) по специальности прикладная математика. В 2015 году Литвиненко прошел люстрационную проверку. Свободно владеет украинским, русским, английским.

Трудовая деятельность

08.1994 – 08.1998 – офицер, старший офицер, главный специалист Главного управления правительственной связи СБУ;

08.1998 – 05.2005 – старший консультант, заведующий отделом, заместитель директора – заведующий отделом, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований (по совместительству: ассистент, доцент, профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1998-2007, 2010-2014);

06.2005 – 12.2007 – руководитель Управления, Экспертной комиссии, Департамента государственной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины;

12.2007 – 08.2009 – заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины;

08.2009 – 05.2010 – советник директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины;

06.2010 – 03.2014 – заместитель директора Национального института стратегических исследований;

05.04.2014 – 13.08.2019 – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

13.08.2019 – 23.07.2021 – директор Национального института стратегических исследований;

С 23.07.2021 – председатель Службы внешней разведки Украины.

У Литвиненко есть степень доктора политических наук. Профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Государственный служащий 2 ранга. Имеет звание генерал-майора.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, отличием президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Семья

Литвиненко женат, у него есть сын и дочь.

Напомним, во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.