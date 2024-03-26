Зеленский сменил главу внешней разведки: что известно об Олеге Иващенко

Новый руководитель СВР Украины длительное время находился в прошлой должности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины указом №187/2024. На его должность назначен Олег Иващенко.

Об этом сказано в указе №189/2024, который опубликован на сайте Офиса президента. В то же время, указом №188/2024, Александр Литвиненко был назначен на новую должность.

Информации об Олеге Иващенко в открытом доступе нет. Только известно, что он занимал должность заместителя начальника ГУР МО Украины, а также заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке. Иващенко находится в звании генерал-лейтенант. Что интересно, должность первого заместителя начальника ГУР он занимал довольно долго — при разных начальниках и разных президентах. Еще в 2017 году, по каденции Петра Порошенко, он был первым заместителем председателя ГУР Василия Бурбы.

Это одна из немногих фотографий Олега Иващенко, которые удалось найти в открытом доступе. В 2021 году он присутствовал в Житомирском военном институте имени С. П. Королева во время 141 выпуска лейтенантов. Вместе с другими представителями силовых ведомств он поздравил выпускников и вручил дипломы.

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что предыдущий глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко назначен на пост секретаря СНБО Украины вместо Алексея Данилова. Свой пост он занимал с июня 2021 года, а также многолетний опыт службы в различных оборонных ведомствах страны.

А сам Алексей Данилов, по неподтвержденным пока что данным, может стать послом Украины за рубежом. Официального комментария экс-секретаря СНБО или представителей Офиса президента пока что не поступало на этот счет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, уволят ли Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Он находится в этой должности рекордное количество лет в истории независимой Украины.