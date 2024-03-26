Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО: кто вместо него

Соответствующие указы уже были опубликованы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Теперь его место занимает другой человек.

Об этом стало известно из соответствующих указов на сайте Офиса президента. Оба появились во вторник, 26 марта.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе президента.

Известно, что вместо Алексея Данилова был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Соответствующим указом он также был уволен со своей должности.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе №188/2024.

Отметим, что Алексей Данилов был секретарем СНБО с октября 2019 года. До этого он был замом секретаря. В 1994 — 1997 годах был мэром Луганска, а 2005 — 2006 годах был назначен главой Луганской ОГА, заместителем директора Европейского института интеграции и развития.

Что известно об Александре Литвиненко

Родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

С 2007 по 2009 год занимал должность заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности Украины.

В период с 2009 по 2010 год был советником директора Института проблем национальной безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

С 23 июля 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки.

Александр Литвиненко. Фото: Служба внешней разведки Украины

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ Романа Семенченко.