У РНБО новий секретар: що відомо про Олександра Литвиненка
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Він вже працював у РНБО
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка секретарем Ради національної безпеки та оборони. Він змінив на цьому посту Олексія Данілова.
Відповідний указ від 26 березня №188/2024 про призначення Литвиненка опубліковано на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом №187/2024 президент звільнив його з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.
Варто зазначити, що Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки України з червня 2021 року. Тобто він пробув на цій посаді понад два з половиною роки.
Біографія нового секретаря РНБО
Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у м. Києві.
Освіта
У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство"; у 1994 році – Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році). Вільно володіє українською, російською, англійською.
Трудова діяльність
08.1994 – 08.1998 – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв’язку СБУ;
08.1998 – 05.2005 – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора – завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. (за сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998–2007, 2010–2014);
06.2005 – 12.2007 – керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
12.2007 – 08.2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України;
08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;
06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
13.08.2019 – 23.07.2021 – директор Національного інституту стратегічних досліджень;
З 23.07.2021 – голова Служби зовнішньої розвідки України.
Литвиненко має ступінь доктора політичних наук. Професор, заслужений діяч науки і техніки України. Державний службовець 2 рангу. Має звання генерал-майора.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України".
Сім'я
Литвиненко одружений, має сина і доньку.
Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.