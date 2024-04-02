Украина будет в НАТО, но…: у Байдена озвучили главную проблему

Саммит Альянса состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне

Украина станет членом НАТО. Но для этого нужно разработать хорошую и ясную дорожную карту.

Об этом во время визита во Францию заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, будущее Украины в НАТО обсуждалось на саммите в Вильнюсе, а также будет обсуждаться более подробно во время предстоящей встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную дорожную карту, чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит НАТО, посвященный 75-летию Альянса, действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту дорожную карту", — подчеркнул госсекретарь США, уточнив, что эта дорожная карта станет "необходимым мостиком" к членству Украины в НАТО.

Как известно, 30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку на вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Соответствующая процедура предусматривает вступление в НАТО без ПДЧ.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Парламентская Ассамблея НАТО в скором времени может предоставить Украине статус кандидата на вступление в Альянс. Этот статус был согласован для стран, желающих вступить в НАТО, но которых пока не пригласили в ряды Альянса.