Спикер Палаты представителей США затягивает рассмотрение помощи Украине: что придумал Джонсон

Окончательное решение еще не принято

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон намерен разрешить членам Конгресса в течение 72 часов прочесть текст законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого они могут быть вынесены на рассмотрение.

Об этом сообщает NBC News. Там напомнили, что в понедельник, 15 апреля, Джонсон обнародовал план предоставления иностранной помощи Израилю, Украине и Тайваню в отдельных законопроектах и передал четвертый законодательный акт, объединяющий другие приоритеты национальной безопасности США.

В случае оглашения текста законопроектов во вторник, 15 апреля, как надеется Джонсон, это может означать, что Палата может не проголосовать за них до пятницы, 19 апреля. В то же время, отмечается, что в четверг, 18 апреля, Палата представителей должна была уйти на недельный перерыв, но это может измениться и документы могут быть проголосованы в пятницу.

Джонсон отметил, что конференция Республиканской партии намерена голосовать отдельно за вопросы о помощи иностранным государствам и что он предпочтет отправлять каждый законопроект отдельно, но окончательного решения относительно того, объединить ли их вместе, еще не принято.

Спикер Палаты представителей также заявил, что вопрос помощи Украине был "наиболее спорным" на конференции Республиканской партии. Он подчеркнул, что большая часть средств из законопроекта все равно пойдет на пополнение американских складов, что будет полезным для создания американских рабочих мест.

"Каждый член Конгресса в конце концов сможет проголосовать по совести по всем этим вопросам, и у каждого будет возможность взвесить и внести поправки, которые он считает правильными. Я думаю, что конечный вариант будет чем-то, в чем каждый сможет быть уверен, потому что он должен проголосовать за свой округ и проголосовать за свою совесть", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вел переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию за пакет военной помощи для Украины и Израиля. А также принятие закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде займа.