"Должны подумать": Зеленский эмоционально раскритиковал предложение Джонсона о помощи от США

Если Конгресс будет делить эту помощь после всего, что произошло, то …

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование отдельный законопроект о финансировании помощи только Израилю. По его словам, если Соединенные Штаты Америки (США) придут к тому, что примут законопроект о финансовой помощи, но не включат в него средства для Украины, то это будет позором для мира и демократии.

Об этом глава государства сказал во время интервью PBS NewsHour. Зеленский убежден, что проигрыш Украины без помощи неизбежен, а это прямая угроза НАТО.

"Ну, если Конгресс будет делить эту помощь после всего, что произошло, будет делить на израильскую и украинскую, то это означает, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если Украина проиграет в войне, Россия пойдет войной на страны НАТО, что приведет к смерти американских солдат, которым придется защищать свои земли.

"Люди в Конгрессе должны дважды подумать, прежде чем продвигать эти политические вопросы по поддержке Украины, и проголосовать за поддержку всех стран, чья жизнь зависит от этого", — пояснил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что без западной поддержки, в том числе и выделения США 60 млрд евро помощи, у Украины не будет шансов на победу. Также без этой помощи украинским защитникам будет сложно умерять наступление россиян, ведь у РФ значительное преимущество в ресурсах.