Украинские мужчины призывного возраста теперь не смогут получить паспорт за границей, но есть исключения: подробности

На восемь категорий мужчин новое правило не распространяется

После того как МИД ограничил предоставление консульских услуг за границей, военнообязанные мужчины смогут получить паспорта только на территории Украины. Это касается как внутреннего паспорта, так и заграничного.

Об этом сказано в постановлении Кабмина, которое опубликовано на сайте 23 апреля. Однако есть и исключения из нового правила.

"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении Государственной миграционной службы. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", — сказано в документе.

Но это правило не касается мужчин, которым разрешено выезжать из Украины в период военного положения из-за льгот. К категориям, которые по-прежнему смогут получить паспорта, относятся:

лица с инвалидностью, имеющим документы, подтверждающие статус,

лица, выехавшие как сопровождающие своей жены с инвалидностью или родителей своих или родителей жены с инвалидностью 1–2 группы,

лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 или 2 группы,

родители, усыновители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет,

родители совершеннолетних лиц с инвалидностью 1–2 группы,

дедушки, братья, отчим детей с инвалидностью,

опекуны лиц с инвалидностью в составе родственников первого порядка,

лица, имеющие детей с заболеваниями, требующими медицинского вмешательства за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые мужчины смогут получать консульские услуги в других странах. В Минобороны Украины назвали условия для этого.