Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего специально для "Телеграфа" объяснил, как нельзя возвращать граждан на родину

Украинский МИД принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не смогут получить консульские услуги за границей. Примечательно, что в данном случае он не придумал ничего другого, кроме как скопировать прошлогоднее решение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он пытался таким образом вернуть белорусских политического мигрантов на родину. Для выехавших за рубеж белорусов паспорта не обновляют с сентября прошлого года.

Можно было, конечно, пойти еще дальше. Если пускаться в сторону сатиры, наследовать негативный опыт. Ограничить сделки с недвижимостью по доверенности, указав, что доверенность может быть выписана только украинским нотариусом. То же самое по автомобилям. И так далее, как уже сделано в Беларуси.

С точки зрения логики, которая лежит на поверхности, – это то, что должно заставить людей, находящихся за границей, обращаться к украинскому государству. В идеале – возвращаться на родину.

Но если речь идет о людях, которые по тем или иным причинам родину покинули и считают, что возвращаться им нерезонно или опасно (в том числе те, кто так пытается уклоняться от мобилизации), возникает резонный вопрос. Стимулируем ли мы их возвращаться такими нововведениями? Или подталкиваем их к интеграции в общество стран, где они находятся, к ассимиляции.

Если вы хотите вернуть людей, которые боятся мобилизации, то, кроме кнута, нужен и пряник. Некие стимулирующие, а не запугивающие механизмы. У нас же действуют исключительно методом кнута.

Да, вероятно, крайне незначительная часть беженцев-уклонистов (куда меньше 10%) вернется. Остальные же попытаются каким-то образом легализоваться за рубежом. И, вероятнее всего, те же Польша, государства Балтии, могут тем, у кого закончилось действие загранпаспорта, выдавать местные проездные документы. Как это делается в отношении белорусов.

И вполне предсказуемым будет, если часть украинской диаспоры обратится с подобной просьбой к польскому или какому-то другому правительству. И те государства, которые рассчитывают на украинских трудовых мигрантов, вполне могут на это согласиться. В таком случае Украина просто потеряет этих людей.

Выглядит такая инициатива МИД как поиск простых решений. У нас словосочетание "простые решения" стало чрезвычайно популярным. Вот только простое решение – не всегда оптимальное. И не всегда работает в долгосрочной перспективе.

Многое зависит от того, насколько информационно правильно мы сработаем с той же диаспорой. Насколько дадим мощный позитивный информационный сигнал.

Причем сигнал должен идти не столько от МИД, сколько в целом от украинского государства. Ведь МИД и консульская служба просто реализуют государственную политику по отношению к гражданам, находящимся за рубежом.

Если государственная политика будет ориентироваться не только на метод кнута, если предложит и стимулы в виде пряников, МИД будет это выполнять. Тогда это может сработать…