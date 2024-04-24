Ждали с трех ночи: украинцы продолжают бунтовать в паспортном сервисе Варшавы (видео)

В дело вмешалась польская полиция

Огромные очереди, возмущенная толпа и угрозы в сторону сотрудников. В украинском паспортном сервисе в Варшаве сегодня, 24 апреля, после запрета на получение консульских услуг за рубежом для мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет, ситуация продолжает обостряться. Пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci. Отмечают, что возмущенные украинцы снова штурмуют паспортный стол с самого утра.

"По информации WP, некоторые люди ждали своих паспортов с 3 часов ночи во вторник. Раньше им на телефон пришло уведомление, что паспорт готов к выдаче. — Покажи мне, что у тебя есть мой паспорт, и я буду спокоен. Я заплатил за это и Кулеба не имеет права запретить выдать мне паспорт", — пишет издание, цитируя слова одного из мужчин.

Очевидцы в социальных сетях говорят, что приезжала польская полиция. Однако правоохранители только побеседовали с людьми и отошли в сторону. Отмечается, что митингующие якобы договорились с работниками сервиса, что начнут пускать людей только на представление документов. Получить же документы нельзя, даже водительское удостоверение.

Контекст

После принятия закона о мобилизации, украинским дипломатическим учреждениям за границей запретили предоставлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола. Запрет будет действовать до получения разъяснений о том, как будет работать новый закон.

Об этом говорится в письме, подписанном первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.

В тексте письма говорится, что соответствующие меры принимаются с целью недопущения уклонения граждан Украины от обязательств по урегулированию вопросов военного учета и наличия военно-учетных документов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 23 апреля, в Польше, украинцы начали штурмовать центры выдачи паспортов. Мужчинам не выдавали даже готовые документы.